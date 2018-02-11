Rusya ve ABD arasında füze gerilimi tırmanıyor! Rusya'dan tansiyonu arttıracak sözler!

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender'in Kaliningrad'da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etti.

Şvıtkin, ABD'nin Rusya sınırlarında füze savunma sistemlerini yerleştirmesini krizin artmasına neden olan eylemler olarak adlandırdı ve Rusya'nın gerekli olan her yerde silahlarını yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Şvıtkin, RT'ye yaptığı açıklamada, "İskender füze sistemleri bizim devletimizin ve müttefiklerimizin çıkarlarını koruyor. Biz bunları ve buna benzer silahları sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için gerekli her yerde kullanacağız" dedi.

RUSYA: " SURİYE'DE RUS ASKERLERİNİN YAŞAMININ TEHDİL EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"



Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yapılan saldırının ardından, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyarırken, bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.