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Rusya ve ABD arasında füze gerilimi tırmanıyor! Rusya'dan tansiyonu arttıracak sözler!

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 13:00 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı'nda İskender füze komplekslerini yerleştirmesine ilişkin açıklamasını yorumlayarak, Rusya'nın gerekli gördüğü bölgelere silah yerletirmeye devam edeceğini söyledi

Rusya ve ABD arasında füze gerilimi tırmanıyor! Rusya'dan tansiyonu arttıracak sözler!

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender'in Kaliningrad'da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etti.

Şvıtkin, ABD'nin Rusya sınırlarında füze savunma sistemlerini yerleştirmesini krizin artmasına neden olan eylemler olarak adlandırdı ve Rusya'nın gerekli olan her yerde silahlarını yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

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Şvıtkin, RT'ye yaptığı açıklamada, "İskender füze sistemleri bizim devletimizin ve müttefiklerimizin çıkarlarını koruyor. Biz bunları ve buna benzer silahları sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için gerekli her yerde kullanacağız" dedi.

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RUSYA: " SURİYE'DE RUS ASKERLERİNİN YAŞAMININ TEHDİL EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yapılan saldırının ardından, tarafları krizi tırmandırmama yönünde uyarırken, bölgede Rus askerlerinin yaşamının tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki durumun düzelmesini sağlayan çatışmasızlık alanları ve bu alanların yakınlarında krizin artmasının engellenmesi gereği ile Suriye hükümet birliklerinin çatışmasızlık alanlarının işlev göstermesi için varılan tüm anlaşmalara uydukları duyuruldu.

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Açıklamalara şu şekilde devam edildi, "Suriye'de bulunan Rus askerlerin güvenliğinden dolayı endişe duyuyoruz. Suriye'de hükümetin daveti üzerine teröristlerle mücadele için bulunan Rus askerlerin yaşamlarının ve güvenliğinin tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunun yanı sıra, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerek. Tüm tarafları sakin olmaya ve durumu daha da zorlaştıracak her türlü eylemden kaçınmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya füze ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
3 cü Dünya Savaşına HAZIR OLALIM,,,yeni dünya kurulursa TÜRKİYE çok Daha GÜÇLÜ bu Dünya da yerini ALACAKTIR,,,,
Putin birkaç dil bilen eğitimli bir kişi. trumph bir danışman ordusu tarafından yönetilen super sernayenin kuklası. danışmanı ćok olduğu için burnunu her işe sokup saçmalıyor.Tarihi günlere şahit oluyoruz.(sonrasını siz doldurun)
AZ KALDI DÜNYA SAVAŞINA..
Katil cinayeti işlediği yere geri gelirmiş. Katil ABD hiç ayrılamıyor.
Hepsi danışıklı dövüş, mason kontrolünde, böylece dünya siyaset tarihinde atılacak her adım ve sahte bilimlerde sunulan her gösterim, daha inandırıcı olsun diye...
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