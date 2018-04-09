HABER

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 00:48 | Son Güncelleme

Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından Rusya, ABD tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı Suriye'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

NTV'nin haberine göre; Suriye'de bulunan Rus füze savunma S-400 sistemi aktive edildi. İki motorlu yüksek irtifa önleme uçağı olan MIG-31'ler de 24 saat devriye geziyor. Esad rejiminin ABD füzelerin menzilinde 20 kritik bölge ve üssü olduğuna dikkat çekiliyor.

Üslerin bazılarında Rus askeri varlığının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'nin Rus askerlerinin olmadığı bölgeleri hedef alabileceği belirtiliyor. Suriye içindeki Rus askeri varlığı olan tüm üslerde kırmızı alarm verilmiş durumda. Olası bir ABD müdahalesine karşı ABD donanmasına ait gemi ve uçaklara karşı ateş açılacağı ileri sürülüyor.

ABD'nin olası Esad askeri noktalarını Akdeniz'deki gemilerinden vurabileceği tahmin ediliyor. ABD'nin bu hareketle hem Rusya hem İran'a da bir cevap vermek istediği yorumları dikkat çekiyor.

ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdiABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye ABD doğu guta

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Okuyucu Yorumları 11 yorum
1000 YILIN MEYDAN OKUMASI BÜYÜK SAVAŞ YAKLAŞIYOR
PENTAGON ! HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ 1000 YILIN MEYDAN OKUMASI TÜRKİYE İÇİN KIRMIZI ALARM
2018 dünya savaşına doğru ayak sesleri
eninde sonunda kabak yine bizim başımızda patlayacak ben ondan korkuyorum.acaba neden böyle düşünüyorum?birileri mi sebep oluyor bunu düşünmeme?insanın böyle mükemmel bir dış politika uygulayan !!!!!siyasetçileri olunca içi baya bi rahatlıyor.dimi sayın başbakanım.sayın Cumhurbaşkanım.hele hele sayın dışişleri bakanımız en çok ta size olan sonsuz güvenimden dolayı çooookkkk huzurluyum bi bilseniz bi bilseniz.
Evet savaş başlıyor
HOŞGELDİN 3.DÜNYA SAVAŞI
Ya ABD, ya Rusya sizin ne işiniz var Suriye'de? Gidin kozunuzu Alaska'da paylaşın!
bu insanlık düşmanı abd yi dur deme zamanı geldi inşallah bunuda rusya der
abd tam anlamiyla sahaya inerse rusya felan kalmaz suriyede.
Savasın. Biz de aradan çekilelim yesinler birbirlerini.
o değilde en sonunda esadı rusya devirecek
Diğer Haberler
İsviçre polisinden YPG/PKK yandaşlarına plastik mermili müdahale: 239 gözaltı

İsviçre polisinden YPG/PKK yandaşlarına plastik mermili müdahale: 239 gözaltı

BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için toplanıyor

BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için toplanıyor

ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

ABD, Esad'ı vuracak! Ordu, füzelerin hedefi olacak noktaları Trump'a gösterdi

Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

Somali Havalimanında baskın yapılan uçaktan milyonlarca dolar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.