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Rusya, Hmeymim üssüne saldıranları “Krasnopol” ile vurdu

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 10:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Hmeymim hava üssüne saldıran teröristlerin imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, teröristlerin tespit ve imha edilmesi için özel bir operasyon düzenlendi. Rus özel kuvvetleri teröristleri İdlib'in batı sınırında tespit ettiler.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler bulundukları yapıda ‘Krasnopol' silahıyla imha edildiler. Operasyona tüm birlikler ve çok düzeyli istihbarat sistemleri dahil edildi. Teröristlerin bulundukları yer sürekli olarak insansız hava araçları tarafından gözlemlendi” denildi.

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