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Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 06:17 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib vilayetinde bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Rusya uçağın Amerikan yapımı MANPAD roketi ile düşürüldüğünü açıkladı. ABD “Muhaliflere böyle bir silah vermiyoruz” açıklamasını yaptı.

Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi

Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi yaşanıyor. Kriz önceki gün Suriye’nin İdlib vilayetinde Rusya’ya ait bir SU-25 tipi savaş uçağının Serakib kasabı üzerinde düşürülmesiyle başladı. Bölgeye yaptığı bombardımanda 15 sivilin ölümüne yol açtığı ileri sürülen uçağın Rus pilotu düşmeden önce paraşütle atlamayı başardı. Ancak pilot kendisini yakalamaya gelen silahlı gruplara ateş açınca vurulup öldürüldü. Rus Sputnik Ajansı saldırının, Heyet Tahrir el Şam tarafından üstlendiğini ileri sürdü. Heyet Tahrir el Şam, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam’a katılmış gruplardan biri.

RUSYA: MANPAD’I NEREDEN BULDULAR?

Saldırı Rusya’da büyük yankı yarattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Rusya saldırının MANPAD roketi ile yapıldığını ileri sürdü. DUMA Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin, militanların MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemini nereden aldığının araştırılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir ‘hava savunma füzeleri’nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek ABD’yi uyarmıştı.

ABD: BİZ VERMEDİK

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ’a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.

MANPAD NEDİR?

İngilizce “Man-portable air-defense systems” (Tik kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ifadesinin kısaltması olan MANPAT, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılıyor. Tek kişi tarafından kullanılabilmesi açısından son derece pratik bir silah. Omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla uçaklara ve diğer hava araçlarına kilitleniyor. Savaş uçakları çok alçak seviyede uçmadıkları sürece bu sistemlerce vurulamıyor.

RUSYA, KARŞILIK VERDİ: 30 ÖLÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de El-Nusra terör örgütü tarafından düşürülen Rus savaş uçağının ardından düzenlediği saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendiİdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Rus savaş uçağı İdlib'de vuruldu, pilotu 'öldürüldü'Rus savaş uçağı İdlib'de vuruldu, pilotu 'öldürüldü'
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
abd nin silahını kim verecek, artık bu yalanlara kargalar bile gülüyor..
Bu silah sokakta satılmıyor herhalde ! vardır bu işte de bir bit yeniği..
abd kaninda bogul
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