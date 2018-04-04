Rusya ile İngiltere arasındaki kriz Lahey'e taşınıyor

Rusya'nın girişimiyle konu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne taşınıyor.Kimyasal ve biyolojik silah alanında araştırmalar yapan İngiliz askeri laboratuvarı, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik saldırıda kullanılan zehirin nerede üretildiğine ilişkin bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı Müdürü Gary Aitkenhead, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, "zehirin askeri amaçla kullanılan Noviçok sinir gazı olduğunun tespit edildiğini, ancak Rusya'da üretildiğine dair bir kanıta ulaşamadıklarını söyledi.

Zehirin kesin kaynağını tespit edemediklerini belirten Aitkenhead, hükümete diğer bulgularla bir araya getirerek bir sonuca ulaşabilecekleri bilimsel bilgileri sunduklarını kaydetti. Aitkenhead, "Bizim işimiz bunun ne tür bir sinir gazı olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunmak. Askeri derecede bir gaz olduğunu ve türünü tespit ettik. Ancak nerede üretildiğini söylemek bizim işimiz değil" dedi.

Rusya özür talep etti

Bu açıklamanın ardından Rusya, İngiltere'den özür dilemesini talep etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Interfax ajasına yaptığı açıklamada, "Bir şekilde Rusya'dan özür dilenmesi gerekiyor” dedi.