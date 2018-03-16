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Rusya İngiliz diplomatları sınırdışı ediyor

16.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı alan İngiltere'ye aynı karşılığın verileceğini açıkladı.

Rusya İngiliz diplomatları sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da görevli İngiliz diplomatların sınırdışı edileceğini açıkladı.

Astana'daki Suriye görüşmeleri sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, bir gazetecinin İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına Moskova'nın aynı karşılığı verip vermeyeceği sorusunu "Elbette karşılık vereceğiz" diyerek yanıtladı.

Lavrov, Perşembe günü yaptığı açıklamada da İngiltere'ye misilleme yapılacağını söylemişti.

Kriz nasıl başladı?

Rusya ile İngiltere arasındaki kriz, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'in kızıyla birlikte İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlamıştı.

Skripal'a yönelik saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere'de Başbakan Therasa May, Londra'daki 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceklerini açıklamıştı.

İngiltere'nin suçlamalarını kesin bir dille reddeden Rusya, olayın aydınlatılması için ortak soruşturma teklif etmişti. Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Vladimir Putin'in krizle ilgili "Rusya'nın çıkarına en uygun" kararı vereceğini açıklamıştı.

Perşembe günü ortak açıklama yapan İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD liderleri saldırıyı kınamış, olayın "İngiltere'nin egemenliğine tecavüz" olarak nitelemişti.

Casus takasıyla İngiltere'ye taşındı

Moskova'nın sırlarını 2006'da İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı.

İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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