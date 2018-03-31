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Rusya, İngiltere'nin 50 diplomatını çekmesini istiyor

31.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

Skripal krizinde İngiltere'ye misilleme yapan Rusya, Londra'dan 50 diplomatını geri çekmesini istedi.

Rusya, ayrıca Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin olarak İngiltere'den 27 soruya yanıt bekliyor.Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilim sürüyor.

Rusya, İngiltere'nin 50'den fazla diplomatını çekmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Cumartesi günü Reuters haber ajansında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "50'den fazla diplomatı çekmesini" istediklerini belirtti. "Eşitlik" istediklerini belirten Zaharova, Rusya'da görev yapan İngiliz diplomatların sayısının İngiltere'deki Rus diplomatlara kıyasla 50 kadar fazla olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow Cuma günü yine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Londra'dan Rusya'da görevli İngiliz diplomatların sayısının İngiltere'deki Rus diplomatların sayısı ile eşitlenecek şekilde azaltılması istenmiş, ancak sayı belirtilmemişti.

Skripal ve kızına sinir gazı ile yapılan saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, uyguladığı yaptırımlar kapsamında 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bu iddiaları reddeden Rusya da buna misilleme olarak yaklaşık iki hafta önce 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya, Cuma günü Skripal krizinde İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Perşembe günü de 60 ABD'li diplomatın ülkeyi terk etmesini isteyen Rusya, ABD'nin St. Petersburg konsolosluğunun da kapatılacağı bildirilmişti.

Rus yetkililerin Yulya Skripal'i ziyareti gündemde

Öte yandan İngiltere, Rus diplomatların Skripal'in kızı Yulya'yı ziyaret etmesine yeşil ışık yaktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası ve ulusal hukukun bize getirdiği yükümlülükler ile Yulya Skripal'in hakları ve istekleri doğrultusunda Rus yetkililerin ziyareti talebini değerlendiriyoruz" dedi.

Başkent Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir Rus vatandaşı olan Skripal'i görme hakkımızda ısrar ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Rus vatandaşı olan Yulya Skripal, 4 Mart'ta Salisbury kentinde babası ile birlikte bir bankta baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Salisbury Hastanesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal'in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

Rusya 27 soruya cevap istiyor

İngiltere'nin Skripal'i görme izni vermemesi Moskova ve Londra arasında gerilim yaratmıştı. Rusya Büyükelçiliği, İngiltere'nin Skripal olayına ilişkin soruları yanıtlamadığı gerekçesiyle, İngiliz hükümetini Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlamış ve 27 sorunun yanıtını istemişti. Büyükelçilik tarafından İngiliz hükümetine Cuma günü sunulan sorular arasında Skripal'in Rus diplomatlar tarafından ziyaretine izin verilmemesi de vardı. Rusya'nın İngiltere'den yanıtını istediği sorular arasında, İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard soruşturmanın aylarca süreceğini açıklaması ile siyasi yaptırımların nasıl bağdaştığı da bulunuyor. Bunun yanı sıra saldırıda kullanılan zehirli maddenin nerede, hangi yöntemle tespit ediliği gibi sorular da yer alıyor.

Aeroflot'a ait uçağın aranması

Rusya ve İngiltere arasında gerilim yaratan konulardan biri de Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir yolcu uçağının Cuma akşamı Londra Heatrow Havalimanı'nda İngiliz yetkililer tarafından aranması oldu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği İngiliz yetkilileri suçlayarak, uçağın hukuka aykırı bir şekilde arandığını savundu. Yapılan açıklamada, yaşanan olay "yeni bir provokasyon" olarak nitelendirilerek, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama istendi. Büyükelçilik, Aeroflot uçağının aranması ile Skripal krizi arasındaki bağlantıya işaret etti.

İngiliz hükümeti ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Reuters,AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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