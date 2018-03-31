Rusya, İngiltere'nin 50 diplomatını çekmesini istiyor

Skripal ve kızına sinir gazı ile yapılan saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, uyguladığı yaptırımlar kapsamında 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Bu iddiaları reddeden Rusya da buna misilleme olarak yaklaşık iki hafta önce 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya, ayrıca Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin olarak İngiltere'den 27 soruya yanıt bekliyor.Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilim sürüyor.

Öte yandan İngiltere, Rus diplomatların Skripal'in kızı Yulya'yı ziyaret etmesine yeşil ışık yaktı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Uluslararası ve ulusal hukukun bize getirdiği yükümlülükler ile Yulya Skripal'in hakları ve istekleri doğrultusunda Rus yetkililerin ziyareti talebini değerlendiriyoruz" dedi.

Rusya 27 soruya cevap istiyor

İngiltere'nin Skripal'i görme izni vermemesi Moskova ve Londra arasında gerilim yaratmıştı. Rusya Büyükelçiliği, İngiltere'nin Skripal olayına ilişkin soruları yanıtlamadığı gerekçesiyle, İngiliz hükümetini Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlamış ve 27 sorunun yanıtını istemişti. Büyükelçilik tarafından İngiliz hükümetine Cuma günü sunulan sorular arasında Skripal'in Rus diplomatlar tarafından ziyaretine izin verilmemesi de vardı. Rusya'nın İngiltere'den yanıtını istediği sorular arasında, İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard soruşturmanın aylarca süreceğini açıklaması ile siyasi yaptırımların nasıl bağdaştığı da bulunuyor. Bunun yanı sıra saldırıda kullanılan zehirli maddenin nerede, hangi yöntemle tespit ediliği gibi sorular da yer alıyor.

Aeroflot'a ait uçağın aranması

Rusya ve İngiltere arasında gerilim yaratan konulardan biri de Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir yolcu uçağının Cuma akşamı Londra Heatrow Havalimanı'nda İngiliz yetkililer tarafından aranması oldu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği İngiliz yetkilileri suçlayarak, uçağın hukuka aykırı bir şekilde arandığını savundu. Yapılan açıklamada, yaşanan olay "yeni bir provokasyon" olarak nitelendirilerek, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama istendi. Büyükelçilik, Aeroflot uçağının aranması ile Skripal krizi arasındaki bağlantıya işaret etti.

İngiliz hükümeti ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Reuters,AFP,dpa/JD,ÖA

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