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Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

13.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından İngiltere'nin yaptığı suçlamaları "saçma iddialar" olarak niteleyerek, reddetti.

Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından İngiltere'nin yaptığı suçlamaları "saçma iddialar" olarak niteleyerek, reddetti.

Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı kullanılarak düzenlenen saldırıyla Rusya'nın hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Rusya, Moskova'daki İngiltere Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere'nin bu saldırıda Rus üretimi olduğu tespit edilen sinir gazının nasıl kullanılmış olabileceğiyle ilgili olarak açıklama yapması için Rusya'ya verdiği süre geceyarısı doluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Skripallara yönelik saldırıda "askeri seviyede bir sinir gazı" olan Noviçok'un kullanıldığını söylemişti.

Theresa May saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtmişti.

Eski Rus askeri istihbarat görevlisi olan Sergey Skripal, İngiliz istihbaratı adına casusluk yaptığının ortaya çıkmasının ardından ülkesinde yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin de dahil olduğu ve Rusya ile yapılan bir esir takası sonucu İngiltere'ye gönderilmişti.

Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

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