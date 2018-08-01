Rusya: ‘İran Birlikleri Golan Tepeleri’nden Geri Çekildi’

Rusya’nın en büyük haber ajansı TASS, Suriye’deki İran kuvvetlerinin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne 85 kilometre uzaklıktaki ağır silahlarını geri çektiklerini bildirdi. Ancak İsrail geri çekilmeyi “yetersiz” olarak değerlendirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat; Rusya, İran ve Lübnanlı Şii Hizbullah grubundan aldığı destekle Suriye’nin güney batısında Golan Tepeleri’ne yakın toprakların kontrolünü isyancılardan geri almıştı.

Moskova, sadece Suriye birliklerinin Golan sınırı yakınında konuşlanmasını istediğini söyleyerek İsrail’e güven vermeye çalıştı.

Ancak İsrail, iç savaşın sona yaklaştığı şu günlerde İran’ın Suriye’den tamamen çıkmasını istiyor.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Taçi Hanebi, “Bizim kırmızı çizgi olarak belirlediğimiz İran’ın Suriye’deki askeri müdahalesi ve istihkamıdır, özellikle de sınırımıza dayanmışsa…” ifadelerini kullandı.

Hanebi, “Kuzey sınırımızda İsrail ve Suriye arasında yeni bir Hizbullah cephesi görmek istemiyoruz. Bu tehlikeli bir durum. Bunu bugün başlangıç aşamasındayken önlemezsek daha sonra bedeli ağır olur” dedi.