HABER

Rusya: ‘İran Birlikleri Golan Tepeleri’nden Geri Çekildi’

01.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Rus haber ajansı TASS, Suriye’deki İran kuvvetlerinin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne 85 kilometre uzaklıktaki ağır silahlarını geri çektiklerini bildirdi

Rusya: ‘İran Birlikleri Golan Tepeleri’nden Geri Çekildi’

Rusya’nın en büyük haber ajansı TASS, Suriye’deki İran kuvvetlerinin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne 85 kilometre uzaklıktaki ağır silahlarını geri çektiklerini bildirdi. Ancak İsrail geri çekilmeyi “yetersiz” olarak değerlendirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat; Rusya, İran ve Lübnanlı Şii Hizbullah grubundan aldığı destekle Suriye’nin güney batısında Golan Tepeleri’ne yakın toprakların kontrolünü isyancılardan geri almıştı.

Moskova, sadece Suriye birliklerinin Golan sınırı yakınında konuşlanmasını istediğini söyleyerek İsrail’e güven vermeye çalıştı.

Ancak İsrail, iç savaşın sona yaklaştığı şu günlerde İran’ın Suriye’den tamamen çıkmasını istiyor.

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Taçi Hanebi, “Bizim kırmızı çizgi olarak belirlediğimiz İran’ın Suriye’deki askeri müdahalesi ve istihkamıdır, özellikle de sınırımıza dayanmışsa…” ifadelerini kullandı.

Hanebi, “Kuzey sınırımızda İsrail ve Suriye arasında yeni bir Hizbullah cephesi görmek istemiyoruz. Bu tehlikeli bir durum. Bunu bugün başlangıç aşamasındayken önlemezsek daha sonra bedeli ağır olur” dedi.

Geçen hafta bir İsrailli yetkili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmede Rusya’nın İran kuvvetlerinin Golan Tepeleri’nden en az 100 kilometre uzağında konumlanacağına dair söz verdiğini kaydetmişti. Ancak İsrail teklifi reddetti.

Rusya’nın İsrail’deki büyükelçisi Anatoly Viktorov, Pazartesi günü Moskova’nın İran’ı Suriye’yi terk etmeye ikna edemediğini söyledi. Ancak Viktorov aynı zamanda Rusya’nın İsrail’in Suriye’deki İran ve Hizbullah mevkilerine yönelik hava saldırılarına göz yumabileceğinin sinyalini de verdi.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
1 Ağustos Amerikan Basınından Özetler1 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
Erdoğan’dan ABD’ye Brunson UyarısıErdoğan’dan ABD’ye Brunson Uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Diğer Haberler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

Böyle kıskançlık görülmedi! Sevgilisi dehşeti yaşattı!

ABD Türkiye'ye ne tür yaptırımlar uygulayabilir?

ABD Türkiye'ye ne tür yaptırımlar uygulayabilir?

Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.