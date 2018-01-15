Rusya İran Konusunda Trump’a Destek Çıkmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasını yeniden müzakere etme çağrılarını desteklemediğini söyledi.

Trump, Cuma günü, Amerika'nın 2015 tarihli anlaşmada kabul ettiği yaptırım muafiyetini son kez uzattığını açıkladı. Trump, ABD Kongresi ve Avrupalı ortakların, "feci kusurlar” içerdiğini öne sürdüğü anlaşmada düzeltme yapmanın yollarını bulmaları için önlerinde 120 günün bulunduğunu belirtti.

Lavrov, Trump'ın, değişiklik yapılmaması durumunda anlaşmadan çekilme tehdidini uygulamaya geçirmesi halinde bunun "hayal edilemez” sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Lavrov, böyle bir durumda İran'ın kendisini anlaşmanın yükümlülüklerine artık uymak zorunda hissetmeyeceğini kaydetti.

Lavrov ayrıca, Kuzey Kore'yle nükleer gerilime işaret ederek, İran'la anlaşmada değişiklik yapılması ve yaptırımların kaldırılması sözünün sonradan geri alınması halinde Kuzey Koreli liderlerin benzer bir anlaşmayı neden kabul edeceğini sorguladı.

Trump İran anlaşmasını, bu ülkeye "çok yarar sağladığı ama karşılığında nükleer programında çok bir değişikliği yapmadığı” gerekçesiyle eleştiriyor. ABD ayrıca, İran'ın balistik füze denemelerinin anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu savunuyor.

Trump nükleer anlaşmanın balistik füze denemeleri konusunu da kapsayacak şekilde yeni bir versiyonunun hazırlanmasını istiyor.