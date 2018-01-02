Rusya: İran’ın iç işlerine karışılması kabul edilemez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın İran'daki olayların ülkenin iç işleri olduğunu bildirdi.

Rusya'nın İran'daki durumun şiddet senaryosunda gelişmemesini ümit ettiğinin duyurulduğu açıklamada, "Olaylara dışarın karışılması kabul edilemez, bu durumu daha da kötüleştirir” denildi.

İran'ın büyük şehirlerinde geçen haftadan itibaren protestolar düzenleniyor. Olaylar sırasında onlarca kişi yaşamını yitirdi.