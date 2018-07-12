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‘Rusya İran’ın Petrol Sektörüne Yatırımlarını Sürdürecek’

12.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Moskova’da Putin’le görüşen İranlı yetkili Velayeti, Rusya ile 4 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını, Rosneft ve Gazprom’la da yeni sözleşmeler için görüşmelerin başlatıldığını açıkladı

‘Rusya İran’ın Petrol Sektörüne Yatırımlarını Sürdürecek’

İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüştü. Velayeti, görüşmenin “çok yapıcı ve dostça” geçtiğini ve Moskova’nın İran petrol sektörüne yatırım yapacağını söyledi.

Velayeti Moskova’dan İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Liderimiz (Hameney) Rusya’yla stratejik ortak olarak bağlarımızın güçlendirilmesine değer veriyor. Bu yoldaki çabalar devam edecek” dedi.

Kremlin de, Putin ve Velayeti’nin Suriye’deki durumu ve ikili ilişkileri masaya yatırdıklarını, ayrıca İranlı danışmanın Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin mesajlarını Putin’e ilettiğini açıkladı.

Başkan Donald Trump’ın ülkesini 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekme ve Tahran’a ekonomik yaptırımları tekrar yürürlüğe koyma kararına rağmen, anlaşmanın diğer tarafları olan Rusya, Çin ve Avrupalı güçler anlaşmayı hala desteklediklerini belirtiyor.

Velayeti, “Putin, Rusya’nın Amerika’nın İran’a tekrar yaptırım getirme kararını reddettiğini yineledi. Rusya’nın İran’ın yanında yer alacağını ve Tahran’ın haklarını koruyacağını beyan etti” diye konuştu.

Velayeti, Putin’in, Rusya’nın İran’da petrol yatırımına 50 milyarlık düzeyde devam ettirmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Bu rakamın, Amerikan yaptırımları korkusuyla bazı şirketlerin İran’ı terketmesinden oluşacak zararı telafi edebilecek boyutta olduğunu ifade eden Velayeti, Rusya’daki büyük petrol şirketlerinden birinin İran’la 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını, anlaşmanın yakında uygulanacağını söyledi.

Velayeti, diğer iki Rus petrol şirketi Rosneft ve Gazprom’un da İran Petrol Bakanlığı’yla 10 milyar dolara kadar varan sözleşmeler imzalamak için görüşmelere başladığını bildirdi.

İran ve Rusya’nın Suriye’deki işbirliklerini de sürdüreceğini vurgulayan Velayeti, “Putin, İran ve Rusya arasında Suriye’deki siyasi ve savunma işbirliğinin öneminin altını çizdi. Yakında İran, Rusya ve Türkiye’nin cumhurbaşkanları Tahran’da zirve düzenleyecek” diye konuştu.

Trump ve Putin’in Pazartesi günü Helsinki’de yapacakları zirvede de İran’ın bölgedeki rolü ve Suriye konularını ele alması bekleniyor.

Putin dün de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu ağırlamıştı.

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