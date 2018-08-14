Rusya İsrail-Suriye Sınırına Birlik Gönderiyor

Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta tansiyonun yüksek olduğu bölgelerden birisi de İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri ve Suriye arasındaki sınır. Rus ordusu, Suriye’deki birliklerinin, Suriye-İsrail sınır hattında, BM barış gücünün devriye görevine yeniden başlaması için yardımcı olacağını açıkladı.

İsrail-Suriye sınırında Rus askerinin konuşlanması Moskova’nın Suriye’de gittikçe artan nüfuzunun göstergesi ve aynı zamanda da bölgede İsrail ve İran’ın sert şekilde çatışan çıkarlarını dengeleme çabası olarak görülüyor.

Rus ordusunda görevli Tümgeneral Sergey Kuralenko, “Rus bayrağı bu topraklarda barış ve güvenliğin garantörüdür” diye konuştu. Rus general, İsrailli yetkililerle düzenli şekilde irtibatta olduklarını ve Rus jandarmasının bölgedeki operasyonlarının da İsrail’in güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Rus komutana göre, Rus jandarması sınırda askerden arındırılmış bölge yakınlarında dört tane kontrol noktası oluşturdu. Bunlara dört kontrol noktası daha eklenecek.