HABER

Rusya: KSYÖ uzmanları Duma'ya Çarşamba girecek

17.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzman heyetinin Çarşamba günü Suriye'nin Duma kentine girmesinin beklendiğini duyurdu.

Rusya: KSYÖ uzmanları Duma'ya Çarşamba girecek

Washington Moskova'yı "delil karartmakla" suçladı.Rusya Savunma Bakanı İgor Kirilov Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlediği basın toplantısında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Suriye'nin Duma kentine Çarşamba günü gireeğini söyledi.

ABD'nin KSYÖ Daimi Temsilcisi Ken Ward, "Anladığımız kadarıyla Ruslar saldırı bölgesine gitmiş olabilir. KSYÖ araştırma misyonunun etkin bir soruşturma yapma çabasına engel olma niyetiyle delillerin karartılmış olabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

KSYÖ uzman heyeti Cumartesi günü başkent Şam'a ulaşmış ancak heyetin 7 Nisan tarihinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'ya girişine izin verilmemişti. KSYÖ'nün İngiliz delegasyonu, Twitter hesabı üzerinden "Rusya ve Suriye Duma'ya giriş izni vermedi. Serbest erişim son derece önemli. Rusya ve Suriye işbirliği yapmak zorunda" diye yazmıştı.

Üzümcü: Güvenlik gerekçe gösterilmiş

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de "Şam'daki hazırlık toplantılarına katılan Suriyeli ve Rus yetkililer, soruşturma ekibine bölgeye nakil gerçekleştirilmeden önce hâlâ üzerinde çalışılması gereken ve henüz askıda olan güvenlik konuları bulunduğu bilgisini vermişler" dedi. Üzümcü, Suriyeli yetkililerin bu esnada ekibe Şam'da 22 görgü tanığıyla mülakat yapmayı önerdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinin delil kararttığı yönündeki iddiayı reddetti. BBC'ye bir mülakat veren Lavrov, "Rusya'nın bölgede herhangi bir oynama yapmadığı konusunda size güvence verebilirim" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov da Rusya'nın uluslararası soruşturmanın yapılmasına engel olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Riyabkov haftasonu ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen hava saldırılarını kastederek soruşturmaya "Büyük Britanya ile bir grup başka ülkenin yasadışı silahlı eyleminin" engel olduğunu belirtti.

Riyabkov bu saldırıların bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler güvenlik bölümünde KSYÖ uzmanlarına söz konusu bölgeye giriş izni verip vermeme konusunda bir anlaşma eksikliği yaşandığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El Mekdad, hükümet yetkililerinin uzman heyetle bir araya geldiğini doğruladı. Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre El Mekdad, "Uzmanlar Suriye hükümetinin talebi üzerine üç gündür Suriye'deydi ve iki taraf arasında işbirliğinin tartışıldığı birkaç toplantı yapıldı" dedi.

Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

AFP,dpa/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk

Pentagon'dan skandal PKK talebi

Pentagon'dan skandal PKK talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.