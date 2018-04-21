Rusya: KSYÖ uzmanları incelenecek bölgeye ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) uzmanların incelemelerde bulunmak üzere Duma kentinin kimyasal saldırı düzenlendiği ileri sürülen bölgesine girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre özel KSYÖ misyonu, 21 Nisan sabahı Duma kentinin zehirli madde olduğundan şüphelenilen bölgesine ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada "KSYÖ’nün güvenliği sadece Suriye tarafınca değil Suriye’deki Rusya komutanlığı tarafından da teminat altındadır" ifadeleri kullanıldı.

Duma kentinde 7 Nisan tarihinde düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddiasını defalarca yalanlamış ve KSYÖ uzmanlarını incelemelerde bulunmak üzere ülkeye davet etmişti. İddialar Rusya tarafından da yalanlanmıştı.

"Tarafsız soruşturma" beklentisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı KSYÖ'den "tarafsız bir soruşturma" yapmasını beklediklerini açıkladı. Açıklamada "Özellikle bunun Suriye'nin sözüm ona kimyasal sicili tarihinde, kimyasal vakadan şüphelenilen bir bölgeye yapılan ilk ziyaret olduğu düşünülecek olursa" ifadeleri kullanıldı.

Duma'daki saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere 13 Nisan tarihinde ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

AFP/EC,CÖ

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