HABER

Rusya: KSYÖ uzmanları incelenecek bölgeye ulaştı

21.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Suriye’nin Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

Rusya: KSYÖ uzmanları incelenecek bölgeye ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) uzmanların incelemelerde bulunmak üzere Duma kentinin kimyasal saldırı düzenlendiği ileri sürülen bölgesine girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre özel KSYÖ misyonu, 21 Nisan sabahı Duma kentinin zehirli madde olduğundan şüphelenilen bölgesine ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada "KSYÖ’nün güvenliği sadece Suriye tarafınca değil Suriye’deki Rusya komutanlığı tarafından da teminat altındadır" ifadeleri kullanıldı.

Duma kentinde 7 Nisan tarihinde düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddiasını defalarca yalanlamış ve KSYÖ uzmanlarını incelemelerde bulunmak üzere ülkeye davet etmişti. İddialar Rusya tarafından da yalanlanmıştı.

"Tarafsız soruşturma" beklentisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı KSYÖ'den "tarafsız bir soruşturma" yapmasını beklediklerini açıkladı. Açıklamada "Özellikle bunun Suriye'nin sözüm ona kimyasal sicili tarihinde, kimyasal vakadan şüphelenilen bir bölgeye yapılan ilk ziyaret olduğu düşünülecek olursa" ifadeleri kullanıldı.

Duma'daki saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere 13 Nisan tarihinde ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

AFP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

İran: ABD'ye tokat attık! Başka planlarımız da var

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Almanya'da ırkçılar, Türklere Pitbull köpekleriyle saldırdı

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.