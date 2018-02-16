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Rusya Merkez Bankası'nda milyon dolarlık soygun!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 09:53 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası'nın swift ödeme sistemine saldıran bilgisayar korsanlarının yaklaşık 6 milyon dolarlık (339 milyon ruble) soygun yaptığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'nda milyon dolarlık soygun!

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Rusya Merkez Bankası dolar

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