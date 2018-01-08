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Rusya: Militanlar Suriye'deki üslerimize silahlı İHA'larla saldırdı

08.01.2018 19:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-6 Ocak tarihlerinde Hmeymim ve Tartus'taki üslere toplam 13 silahlı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini doğruladı. Bakanlık, İHA'ların etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-6 Ocak tarihlerinde Suriye'deki Hmeymim ve Tartus'taki üslerine toplam 13 silahlı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hmeymim'de kullanılan 10, Tartus'ta kullanılan 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydedildi.

Çoğu Pantsir S1 tipi hava savunma sistemleri kullanılarak vurulan İHA'ların 100 kilometre menzili olduğu ve GPS gibi gelişmiş cihazlarla donatıldığı da açıklandı.

Saldırıları hangi örgütün düzenlediği henüz bilinmiyor.

31 Aralık'ta da Rusya'nın Hmeymim üssüne yine silahlı İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

Rusya bu saldırılarda iki askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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