HABER

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. Tasarı ABD, İngiltere, Fransa'nın kınanmasını öngörüyordu.

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye saldırısı hakkında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Bu yapılanlar uluslar arası ilişkilerde serserilik” dedi.

BMGK, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bu sabaha karşı düzenledikleri saldırılar üzerine Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı. Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ABD'yi sert sözlerle eleştirdi.

Konseyde konuşan öteki üyeler de ABD, İngiltere ve Fransa’yı, Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan, kendilerini uluslararası hukukun üstünde görerek Suriye’ye saldırmakla suçladı. Konseyde saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün kimyasal silah kullanımı olduğu öne sürülen Duma şehrinde soruşturmanın yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlayacağı gün gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

TASARI REDDEDİLDİ

Rusya'nın tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

SADECE ÇİN VE BOLİVYA DESTEK VERDİ

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye Deyr el zor'da büyük patlama!

Suriye Deyr el zor'da büyük patlama!

Macron, Trump ve May ile görüştü

Macron, Trump ve May ile görüştü

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Pentagon, Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

Pentagon, Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.