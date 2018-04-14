Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye saldırısı hakkında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Bu yapılanlar uluslar arası ilişkilerde serserilik” dedi.
BMGK, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bu sabaha karşı düzenledikleri saldırılar üzerine Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı. Toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ABD'yi sert sözlerle eleştirdi.
Konseyde konuşan öteki üyeler de ABD, İngiltere ve Fransa’yı, Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan, kendilerini uluslararası hukukun üstünde görerek Suriye’ye saldırmakla suçladı. Konseyde saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün kimyasal silah kullanımı olduğu öne sürülen Duma şehrinde soruşturmanın yürütülmesine ilişkin çalışmalara başlayacağı gün gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
TASARI REDDEDİLDİ
Rusya'nın tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.
SADECE ÇİN VE BOLİVYA DESTEK VERDİ
Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.
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