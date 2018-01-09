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Rusya, peynir ithalatından kurtulmaya çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 12:51 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) – Rusya'nın 2019-2020 yıllarında peynir ithalatından bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı başaracağı belirtildi.

Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan uzmanlar, 2017 yılının ilk dokuz ayında Rusya'da peynir üretiminin yıllık bazda yüzde 5.2 arttığını kaydetti.

Uzmanlar, Rusya'ya gıda yaptırımları uygulanmadan önce Batı ve Güneybatı Avrupa ülkelerinden farklı olarak Rusya'nın kalıcı peynir üretimi geleneklerinin olmadığını savundu.

Peynir piyasasında ithal ikamesine yaptırımların uygulandığı tarihten beş yıl sonra, bir başka deyişle 2019-2020 yıllarında ulaşılacağı bildirildi.

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