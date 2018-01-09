Rusya, peynir ithalatından kurtulmaya çalışıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) – Rusya'nın 2019-2020 yıllarında peynir ithalatından bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı başaracağı belirtildi.
Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan uzmanlar, 2017 yılının ilk dokuz ayında Rusya'da peynir üretiminin yıllık bazda yüzde 5.2 arttığını kaydetti.
Uzmanlar, Rusya'ya gıda yaptırımları uygulanmadan önce Batı ve Güneybatı Avrupa ülkelerinden farklı olarak Rusya'nın kalıcı peynir üretimi geleneklerinin olmadığını savundu.
Peynir piyasasında ithal ikamesine yaptırımların uygulandığı tarihten beş yıl sonra, bir başka deyişle 2019-2020 yıllarında ulaşılacağı bildirildi.
Erdoğan'dan Bahçeli'nin destek kararına ilk yanıt: Birlikte yapmamız gereken çok şey var
İstanbul ve Ankara'da göz gözü görmüyor!
Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı! Doğum yaparsa dünyada 2'inci olacak!
Kapatılan FETÖ okulunda gizli oda ortaya çıktı
CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu
Bahçeli son dakika 'Patron çıldırdı' eleştirilerine yanıt!
Çocuğunun annesinin yatağına bıraktığı not şok etti
Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!
Arsız görüntüleri olay yarattı
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum