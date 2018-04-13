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Rusya: S-400’ü Türkiye’ye 2019 sonuna doğru göndereceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini söyledi.

Rusya: S-400’ü Türkiye’ye 2019 sonuna doğru göndereceğiz

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Anahtar Kelimeler:
Rusya 8-400 Vladimir Putin

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savaş kapıda 2019 da verecekmiş
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