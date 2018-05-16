Rusya Savaş Gemilerini Akdeniz’de Konuşlandıracak

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus savaş gemilerinin Suriye’deki iç savaş nedeniyle oluşabilecek tehditlere karşılık verebilmek için Akdeniz’de sürekli kalarak, devriye gezeceklerini açıkladı.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek amacıyla 2015’te bir hava operasyonu başlatarak savaşın gidişatını Suriye hükümeti lehine çevirmişti.

Putin, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, Suriye’deki terör saldırısı tehdidinin devam ettiğini söyledi ve güdümlü füzelerle donatılmış savaş gemilerinin Akdeniz’de konuşlanacağını aktardı.

Suriye’nin güneyinde donanma üssü kuran Rusya, bazı hedefleri vurmak için denizaltı ve fırkateynler kullandı.

Şam’ın merkezine saldırı

Öte yandan Suriye devlet televizyonu başkent Şam’ın merkezine ‘terörist gruplar’ tarafından yapılan top atışının iki kişinin ölümüne, 19 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Hükümet güçleri başkentin çevresindeki bölgelerde tam kontrol sağlasa da Şam’ın güneyinde hala IŞİD militanlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Şam iç savaş süresince birçok kez banliyölerden yapılan top atışına hedef oldu.

