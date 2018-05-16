HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rusya Savaş Gemilerini Akdeniz’de Konuşlandıracak

16.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Putin, Rus savaş gemilerinin Suriye’deki iç savaş nedeniyle Akdeniz’de sürekli kalarak, devriye gezeceklerini açıkladı

Rusya Savaş Gemilerini Akdeniz’de Konuşlandıracak

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus savaş gemilerinin Suriye’deki iç savaş nedeniyle oluşabilecek tehditlere karşılık verebilmek için Akdeniz’de sürekli kalarak, devriye gezeceklerini açıkladı.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a destek amacıyla 2015’te bir hava operasyonu başlatarak savaşın gidişatını Suriye hükümeti lehine çevirmişti.

Putin, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, Suriye’deki terör saldırısı tehdidinin devam ettiğini söyledi ve güdümlü füzelerle donatılmış savaş gemilerinin Akdeniz’de konuşlanacağını aktardı.

Suriye’nin güneyinde donanma üssü kuran Rusya, bazı hedefleri vurmak için denizaltı ve fırkateynler kullandı.

Şam’ın merkezine saldırı

Öte yandan Suriye devlet televizyonu başkent Şam’ın merkezine ‘terörist gruplar’ tarafından yapılan top atışının iki kişinin ölümüne, 19 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Hükümet güçleri başkentin çevresindeki bölgelerde tam kontrol sağlasa da Şam’ın güneyinde hala IŞİD militanlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Şam iç savaş süresince birçok kez banliyölerden yapılan top atışına hedef oldu.

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Uzgel: İsrail’e tepki 24 Haziran seçimini etkileyecekUzgel: İsrail’e tepki 24 Haziran seçimini etkileyecek
16 Mayıs Amerikan Basınından Özetler16 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Atilla davasının sonucu ne?

Hakan Atilla davasının sonucu ne?

ABD'de kritik atama onaylandı

ABD'de kritik atama onaylandı

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.