Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de saldırdığı hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, "İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye yönelik saldırıların Kızıl Deniz, Körfez ve Akdeniz'den ve ABD'nin yasadışı olarak işgal ettiği Suriye'nin El Tanf bölgesinden deniz ve hava bazlı seyir (kruz) füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Sözcü, Suriye'deki radarların 103 hava hedefini tespit ettiğini ve imha edilmek üzere takibe aldığını da sözlerine ekledi.

Konaşenkov, "ABD; İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'daki saldırının gerçek hedefleri sadece Barza ve Caramani'deki tesisler değil, hava üsleri dahil askeri tesislerdi" dedi.

"EN FAZLA 10 FÜZE YETERDİ"

Bakanlık sözcüsü, "Batı medyasının da yaydığı uydu görüntülerinde, vurulan binaların gizli olmadığı yer yüzünde bulunduğu iyi görülüyor. Tomahawk seyir füzesi balığının türüne göre 1.5 tona varan TNT gücüne sahip olduğunu hatırlatmak isterdim. Yani her türlü hesaplama yöntemlerine göre bu binaların yok edilmesi için her bir hedefe en fazla 10 füze yeterliydi" diye konuştu.