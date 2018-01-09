Rusya soruşturması: 'Özel savcı Mueller Trump ile görüşmek istiyor'

BBC 'Bu herkesin tahmininden daha hızlı ilerliyor' Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Robert Mueller, Trump ile görüşme yapmayı ilk kez Aralık ayında gündeme getirdi.

Beyaz Saray yönetimi, Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.

Trump ile özel savcı Mueller arasındaki gerilim 2017'nin son günlerinde yükselmiş, bunun üzerine Trump, Mueller'ı "görevden almayı planladığı" iddialarını yalanlamıştı.

Washington Post gazetesinin Trump'a yakın bir isme dayandırdığı haberle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Trump'ın avukatları "Mueller - Trump görüşmesi" haberini doğrulamadı.

Donald Trump'ın avukatlarının soruşturmayı yürüten yetkililerle bu kapsamda temasta olduğu da bildiriliyor.

ABD medyası, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında birkaç hafta içinde Trump ile görüşebileceğini yazdı.

Gazeteye konuşan Başkan'ın yakın çevresinde bulunduğu belirtilen kaynak, "Bu herkesin tahmininden daha hızlı ilerliyor" dedi.

Trump'ın avukatlarının, Mueller ile başa baş görüşmeye sıcak bakmadıkları ve bazı sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri de bildiriliyor.

Görüşme haberini doğrulamayan Trump'ın hukuk ekibi, "Beyaz Saray, özel savcılığın soruşturması ile tam bir işbirliği içinde en yakın sürede çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Robert Mueller'ın sözcüsü de konu ile ilgili bir medyaya yorum yapmadı.

Rusya soruşturmasının yanında özel savcı Mueller, Başkan Trump'ın veya yakın çalışma ekibinin FBI başkanı James Comey'nin kovulması sürecinde "adaleti yanıltmak" anlamına gelecek bir adım atıp atmadığını da araştırıyor.

Donald Trump birden fazla kez, Comey'i, "Rusya soruturmasını sonlandırmadığı için kovduğu" iddiasını reddetti.

AFP Flynn itirafçı olmuş, Türkiye ile ilgili suçlamaları da kabul etmişti Michael Flynn FBI'a yalan söylediğini itiraf etmiştiRobert Mueller'in ele geçirdiği iddia edilen e-postalarda aralarında Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğu 13 yetkilinin adı geçiyor.