Rusya soruşturması: Steve Bannon 'jüri önünde ifadeye çağrıldı'

Gazetenin bu haberindeki kaynağa göre, ifade çağrısı, "Bannon'ı özel savcı tarafından sorgulanmaya razı etmek" amacını taşıyor da olabilir.

Suçlamalarla ilgili Kongre de ayrı bir soruşturma yürütülüyor ve Bannon Salı günü burada konu ile ilgili düzenlenen kapalı bir oturuma katıldı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ifade çağrısı soruşturmayı soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yapıldı.

Eski başstratejist soruşturmanın kilit isimlerinden biriSon olarak Trump'ın oğlunun katıldığı Rusya eksenli bir toplantı için "vatan hainliği" ifadesini kullanmış, bu ifadenin yer aldığı kitabın yayımlanması sonrası yönetim kurulu başkanı olduğu Breitbart internet sitesinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Steve Bannon'ın kampanya dönemini mercek altına alan soruşturma için kilit önemdeki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

ReutersSoruşturma ne aşamada?Geçen hafta özel yetkili savcı Robert Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ı sorgulamak isteyebileceğini ve bu nedenle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Donald Trump ise Mueller ile sorgu için buluşmasının "olasılık dışı" olduğunu söyledi.

Donald Trump, bu konudaki sorulara, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" cevabını verdi.

FBI soruşturmasının saç ayaklarından birini, 2017 Aralık ayı içerisinde ele geçirdiği iddia edilen e-postalar oluşturuyor.