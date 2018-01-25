Rusya Soruşturmasında Trump Bilmecesi

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Robert Mueller, geçen yıl FBI Başkanı James Comey ve ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'ı görevden alan Başkan Donald Trump'ı sorgulamak istiyor.
Comey, Trump'ın 2017'nin başında kendisinden, Flynn'in Rusya'nın Washington büyükelçisi ile olan bağlantılarını araştırmasını bırakmasını istediğini iddia etmişti. Trump daha sonra FBI'ın Rusya soruşturmasını yürüten Comey'i kovmuştu. Mueller, Trump'ın bu şekilde adalete engel olup olmadığını soruşturuyor.
ABD basını, kampanyası döneminde seçimi kazanmak için Rusya'yla çıkar ortaklığı yaptığını reddeden Trump'ın sorguyu kabul etmeyeceği, ederse ne zaman, nasıl, yazılı mı, ya da sözlü mü olacağının bilinmediğini belirtiyor.
Trump aylar önce Mueller'in müfettişleriyle görüşmeye yüzde yüz katılacağını söylemişti. Yakın zamanda ise, Rusya'yla böyle bir işbirliği olmadığına göre sorguya da gerek olmadığını savunmuştu.
Trump ayrıca Comey'den Flynn soruşturmasını düşürmesini talep ettiği iddiasının yalan olduğunu söylemişti.
ABD hukukuna göre adaleti engellemek ve süren bir soruşturmayı aksatmak suç.
Hukuk uzmanları, görevdeki bir başkana herhangi bir suçtan kovuşturma açılamayacağını söylese de, Kongre başkanı cezai olarak sorumlu tutmak için adaletin engellenmesi suçunu öne sürebilir. Eski başkanlar Bill Clinton ve Richard Nixon, adalete engel olmak suçlamasıyla Kongre'nin bu hamlesine maruz kalmıştı. Clinton daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuş; ancak Nixon yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmişti.
Trump,Comey'i kovduktan bir gün sonra Beyaz Saray'da görüştüğü Rus yetkililere, Comey'nin gerçek bir deli olduğunu söylemiş ve üzerinden bir yük kalktığını dile getirmişti. Trump bir televizyon programında da FBI Başkanı'nı "şu Rusya meselesi” yüzünden gönderdiğini açıklamıştı.
Ancak kısa bir süre sonra Trump'ın karşı çıkmasına rağmen Robert Mueller, Rusya soruşturmasına özel savcı olarak atandı.
Mueller'in Rusya soruşturması, Trump yönetimine uzanmış durumda. Müfettişler geçen hafta Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı sorguladı. Sessions, daha Trump'ı destekleyen bir senatörken Rus büyükelçi Anton Kislyak ile görüşmüş ve Comey'nin kovulmasında da rolü olmuştu. James Comey de haftalar önce Mueller tarafından sorgulandı.
Washington Post gazetesi Salı günü, Trump'ın Comey'i kovduktan sonra vekaleten FBI başkanlığı yapan Andrew McCabe'le görüştüğünü ve McCabe'e seçimlerde kime oy verdiğini sorduğunu öne sürdü.
Habere göre McCabe oy kullanmadığını söyledi. Ancak Trump, uzun zamandır FBI'da çalışan McCabe'e eşiyle ilgili öfkesini dile getirdi. Andrew McCabe'in eşi 2015 eyalet senato seçimlerinde, Hillary Clinton'ın yakın bir arkadaşının lideri olduğu Demokrat Partili bir gruptan 700 bin dolar kampanya bağışı almıştı.
McCabe Mart ayında emekli olacak. Ancak haber sitesi Axios, Beyaz Saray'ın ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, yeni FBI Başkanı Christopher Wray'e, Comey döneminde görev yapmış McCabe gibi üst düzey FBI yetkililerini azletmesi için baskı yaptığını yazdı.
Axios'a göre Wray bu talep üzerine istifa tehdidinde bulununca Beyaz Saray geri adım attı.
Twitter hesabında McCabe ve eşinin bağış kampanyasından şikayet eden Trump ise Wray'in istifa tehdidini yalanladı. Böyle bir şeyin hiç olmadığını söyledi; "Wray iyi iş çıkaracak” dedi.
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