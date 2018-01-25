Rusya Soruşturmasında Trump Bilmecesi

Son Güncelleme 2 saat önce 25.01.2018 00:06 |2 saat önce

Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Robert Mueller, geçen yıl FBI Başkanı James Comey ve ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’ı görevden alan Başkan Donald Trump’ı sorgulamak istiyor.

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Robert Mueller, geçen yıl FBI Başkanı James Comey ve ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'ı görevden alan Başkan Donald Trump'ı sorgulamak istiyor. Comey, Trump'ın 2017'nin başında kendisinden, Flynn'in Rusya'nın Washington büyükelçisi ile olan bağlantılarını araştırmasını bırakmasını istediğini iddia etmişti. Trump daha sonra FBI'ın Rusya soruşturmasını yürüten Comey'i kovmuştu. Mueller, Trump'ın bu şekilde adalete engel olup olmadığını soruşturuyor. ABD basını, kampanyası döneminde seçimi kazanmak için Rusya'yla çıkar ortaklığı yaptığını reddeden Trump'ın sorguyu kabul etmeyeceği, ederse ne zaman, nasıl, yazılı mı, ya da sözlü mü olacağının bilinmediğini belirtiyor. Trump aylar önce Mueller'in müfettişleriyle görüşmeye yüzde yüz katılacağını söylemişti. Yakın zamanda ise, Rusya'yla böyle bir işbirliği olmadığına göre sorguya da gerek olmadığını savunmuştu. Trump ayrıca Comey'den Flynn soruşturmasını düşürmesini talep ettiği iddiasının yalan olduğunu söylemişti.

ABD hukukuna göre adaleti engellemek ve süren bir soruşturmayı aksatmak suç. Hukuk uzmanları, görevdeki bir başkana herhangi bir suçtan kovuşturma açılamayacağını söylese de, Kongre başkanı cezai olarak sorumlu tutmak için adaletin engellenmesi suçunu öne sürebilir. Eski başkanlar Bill Clinton ve Richard Nixon, adalete engel olmak suçlamasıyla Kongre'nin bu hamlesine maruz kalmıştı. Clinton daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuş; ancak Nixon yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmişti. Trump,Comey'i kovduktan bir gün sonra Beyaz Saray'da görüştüğü Rus yetkililere, Comey'nin gerçek bir deli olduğunu söylemiş ve üzerinden bir yük kalktığını dile getirmişti. Trump bir televizyon programında da FBI Başkanı'nı "şu Rusya meselesi” yüzünden gönderdiğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Trump'ın karşı çıkmasına rağmen Robert Mueller, Rusya soruşturmasına özel savcı olarak atandı. Mueller'in Rusya soruşturması, Trump yönetimine uzanmış durumda. Müfettişler geçen hafta Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı sorguladı. Sessions, daha Trump'ı destekleyen bir senatörken Rus büyükelçi Anton Kislyak ile görüşmüş ve Comey'nin kovulmasında da rolü olmuştu. James Comey de haftalar önce Mueller tarafından sorgulandı.