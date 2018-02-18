Rusya: 'Suçlamalar Saçmalık'

Lavrov, ‘Hiçbir tepkim yok çünkü herkes istediğini yayınlayabilir. Biz suçlamaların, açıklamaların, iddiaların arttığını gördük. Gerçekleri, kanıtları görmedikçe, her şey sadece bir saçmalık. Pek de diplomatik bir dille konuştuğum için affınızı dilerim’ dedi.

Moskova, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkında Amerika’nın 2016 seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suçlanmaları sonrası, Moskova bu suçlamaları saçmalık olarak tanımladı.

McMaster şunları söyledi: ‘Batı toplumlarını birbirine karşı olmaları için toplumlarımızı kutuplaştırmak, aşırı sağ ve faşist grupları desteklemek, sol grupları da desteklemek gibi çabalar, aşırıcı grupların cazibesini arttırırken politikalarımızı da Rusya çarşısında birleştirdi.’

McMaster, Rusya’nın siber güvenlik konusundaki diyalog önerisini Amerika’nın destekleyeceğini ama bunun ancak Moskova’nın Batı demokrasilerine müdahale konusunda açık olurlarda gerçekleşebileceğini belirtti.

McMaster, ‘FBI’ın suçlamalarıyla görüldüğü üzere, kanıtlar inkar edilemez ve kamuya açık halde’ dedi.

McMaster, Ruslar’ın seçime müdahalesi konusunda artık inkar edilemez kanıtların olduğunu da dile getirdi.

McMaster, ‘Amerika’ya karşı siber dünyayı, sosyal medyayı ve dezenformasyon, tahrip ve casusluk amacıyla diğer yöntemleri kullananları Amerika ifşa etmeye ve bunlara karşı önlem almaya devam edecek’ dedi.

Rus yetkililer, Münih’te, müdahale iddialarını ‘Rusya fobisi’ kampanyası olarak tanımladı.

Münih’te bulunan Rusya’nın eski ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak da, suçlamaları ‘fantazi’ olarak tanımladı. Kislyak, ‘Amerikan kurumlarının, Ruslar’ın neler bildikleri hakkında doğru ve kesin bir bilgi kaynağı oldukları konusunda güvenebileceğimden emin değilim’ dedi.

Rusya’nın Amerika’nın seçimlere müdahalesinin, kendisinin Amerika’da görev yaptığı sırada gerçekleştiği konusunda da Kislyak, ‘Ne ben ne de büyükelçiliğim böyle bir şey yaptı’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atlantic Konseyi düşünce kuruluşunun Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı’ndan siber ve hibrit savaş uzmanı Ben Nimmo, Moskova’nın ortaya konulan kanıtlar karşısında kendini savunmakta zorlandığını belirtti.

Nimmo, ‘Bağımsız Rus medyasının troll hesaplarının adlarını vermesi, Facebook ve Twitter’ın bu hesapları doğrulaması, oldukça aleyhlerinde. Böyle bir şey olmadı diyemezsiniz artık. Şimdi ABD Adalet Bakanlığı da bunları doğruladı’ dedi.

Amerikalı yetkililer, özel savcı Mueller’ın soruşturmasının bitmediğini belirtiyor. Öte yandan Beyaz Saray, bu suçlamaların, Donald Trump’ın seçim kampanyasının Rusya’yla işbirliği içinde olduğu iddialarını çürüttüğünü öne sürüyor.