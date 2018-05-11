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Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Rusya'nın, Suriye'ye daha önce verebileceğini söylediği S-300 füzeleri konusunda Şam ile görüşmeler yapmadığı ve Şam'ın bu füzelere ihtiyacı olduğunu düşünmediği bildirildi.

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Uluslararası ajans, İsrail Başbakanı'nın Moskova ziyaretinin ardından sürpriz bir adımın geldiğini bildiriyor.

Rusya'nın, yerden-havaya savunma sistemleri konusunda yaptığı anlaşılan bu geri dönüş, Rusya'yı bu satıştan vazgeçirmeye çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyareti izliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus askeri yardımları konusundaki yardımcısı Vladimir Kozhin, Izvestia gazetesinin Suriye'ye S-300 füzeleri verilmesi konusundaki sorusuna, "Şimdilik yeni ve modern hava savunma sistemlerinin teslimatı gibi bir konu konuşmuyoruz" dedi.

"İHTİYACI OLAN HER ŞEYE SAHİP"

Rusya geçen ay Suriye'ye Batılı ülkelerin yaptığı hava saldırılarının ardından, İsrail'in itirazlarına rağmen Suriye'ye bu silahları vereceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı saldırılarının Rusya'nın füzelerin satışı konusundaki her türlü ahlaki çekincesini ortadan kaldırdığını söylemişti. Ancak Kozhin'in, Netanyahu'nun ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklama, İsrail'in Moskova nezdindeki lobi faaliyetlerinin sonuç verdiğini gösteriyor. Kozhin, Suriye ordusunun "İhtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" söyledi.

İsrail, İran'ın, Lübnanlı Şii Hizbullah örgütüne gönderdiği silah sevkiyatına karşı yaptığı hava operasyonlarına engel olacağı için, Suriye'nin S-300 edinmesini istemiyor.

Önceki yıllarda Rus ordusu için geliştirilmiş olan S-300 füzelerinin modern ve gelişmiş versiyonları kamyonlardan ateşlenebiliyor ve askeri uçaklarla kısa ve orta menzilli balistik füzeleri vurabiliyor.

Daha üstün yetenekli S-400 modelinin gerisinde kalmış olmasına rağmen, S-300'ler yine de Suriye ordusunun sahip olduğu benzer sistemlerden çok daha etkili.

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