Rusya: ‘Suriye’de 4 Askerimiz Öldü’

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda çıkan çatışmalarda dört Rus askerinin öldüğünü bazılarınınsa yaralandığını açıkladı.
Rus askerleri, Suriye ordusu ve hükümet yanlısı savaşçılar ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinde IŞİD’e karşı savaşıyor. Bölgede son haftalarda aşırılık yanlıları hükümet güçlerine karşı saldırılarını arttırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden Rus askerlerinin Deyrizor’daki Suriye askeri birliğine bağlı danışmanlar olduğunu kaydetti.
Rus haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Suriye topçu birliğini kontrol eden iki Rus askeri danışmanının olay yerinde öldükleri kaydedildi. Yaralanan beş Rus’tan ikisiyse hastanede yaşamını yitirdi.
Bakanlık, gece çıkan çatışmalarda 43 isyancının öldürüldüğünü aktardı. İki gün önce IŞİD, savaşçılarının Çarşamba günü Mayadin kasabasındaki ortak Rus Suriye konvoyuna sürpriz saldırı düzenlediklerini 15 Suriyeli ve Rus askerin öldüğünü bildirmişti.
IŞİD açıklamasında ayrıca orduya ait beş kamyonun, zırhlı araçların ve roketatarların da tahrip edildiği aktarılmıştı.
Açıklamada aynı bölgedeki IŞİD savaşçılarının Suriye ordusuna ait üç kontrol noktasını basarak sekiz askeri öldürdüğü ve beşini rehin aldığı ifade edildi.
IŞİD’in Rus danışmanların öldürüldüğü bölgeden mi yoksa başka bir yerden mi sözettiği netleşmedi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD savaşçılarının Deyrizor’da Irak sınırı yakınında Mayadin ve Bukemal kasabalarında iki yeni saldırı düzenlediğini aktardı.
Gözlemevi, Deyrizor’da beş gün süren çatışmalarda 76 asker ve hükümet yanlısı savaşçıyla 25 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
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