Rusya: ‘Suriye’de 4 Askerimiz Öldü’

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda çıkan çatışmalarda dört Rus askerinin öldüğünü bazılarınınsa yaralandığını açıkladı.

Rus askerleri, Suriye ordusu ve hükümet yanlısı savaşçılar ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinde IŞİD’e karşı savaşıyor. Bölgede son haftalarda aşırılık yanlıları hükümet güçlerine karşı saldırılarını arttırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden Rus askerlerinin Deyrizor’daki Suriye askeri birliğine bağlı danışmanlar olduğunu kaydetti.

Rus haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Suriye topçu birliğini kontrol eden iki Rus askeri danışmanının olay yerinde öldükleri kaydedildi. Yaralanan beş Rus’tan ikisiyse hastanede yaşamını yitirdi.

Bakanlık, gece çıkan çatışmalarda 43 isyancının öldürüldüğünü aktardı. İki gün önce IŞİD, savaşçılarının Çarşamba günü Mayadin kasabasındaki ortak Rus Suriye konvoyuna sürpriz saldırı düzenlediklerini 15 Suriyeli ve Rus askerin öldüğünü bildirmişti.

IŞİD açıklamasında ayrıca orduya ait beş kamyonun, zırhlı araçların ve roketatarların da tahrip edildiği aktarılmıştı.