Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil

Kommersant'ın haberinde şu ifadeler yer aldı: "3 Ocak'ta hava üssüne radikal İslamcılar tarafından saldırı düzenlendi. Bunun sonucu olarak dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir An-72 askeri nakliye uçağı imha edildi. Muhtemelen 10'dan fazla asker yaralandı."
Kommersant saldırda bir mühimmat deposunun da imha edildiğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise haberin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Rus haber ajansı TASS ise iki askerin havan topu saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri güçlerinin Suriye'den ayrılmaya başlayacağını, 11 Aralık'ta Hmeymim Hava Üssü'ne ziyaretinde açıklamıştı.
Kremlin, Eylül 2015'te Suriye'de hava operasyonlarına başlamıştı. Rusya'nın Şam'a askeri desteği, iç savaşta Beşar Esad yönetiminin elini önemli oranda güçlendirmişti.
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