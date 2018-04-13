Rusya: Suriye'de acil öncelik savaş tehlikesini ortadan kaldırmak

Rusya, Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları üzerine bu ülkeye askeri bir müdahalede bulunulmasının "tehlikeli bir tırmanışa yol açabileceği" uyarısında bulundu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, "Acil öncelik savaş tehlikesini ortadan kaldırmaktır" dedi.

Rus büyükelçi Washington'u uluslararası barışı tehlikeye atmakla suçladı ve durumu "çok ciddi" diye tanımladı.

Batılı ülkeler bir saldırıya hazırlandıklarının işaretlerini verirken Suriye'nin müttefiki Rusya bu tür bir adıma şiddetle karşı çıkıyor.

Büyükelçi Nebenzia, BM'nin New York'daki merkezinde Güvenlik Konseyi'nin kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere "Malesef hiç bir olasılığı dışlayamayız" dedi ve Suriye'deki Rus askeri varlığı nedeniyle "tırmanış tehlikesinin çok yüksek" olduğunu söyledi.

Daha önce Genelkurmay Başkanı da dahil önde gelen başka Rus yetkililer ABD'nin Suriye'ye yöneltebileceği füzelerin vurulacağını ve Rus askeri personelinin tehdit altında olması halinde bu füzelerin atıldığı yerlerin de hedefleneceğini söylemişlerdi.