HABER

Rusya: Suriye'de iki İHA vurduk

22.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye'deki Hmeymim hava üssüne doğru uçan kimliği belirsiz iki İHA'nın vurulduğunu açıkladı.

Rusya: Suriye'de iki İHA vurduk

Üste normal işleyişin devam ettiği bildirildi.Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssünün sözcüsü, Cumartesi ve Pazar günleri üsse doğru yaklaşan kimliği belirsiz iki insansız hava aracının (İHA) vurularak imha edildiğini bildirdi.

Üs sözcüsü, Cumartesi akşamı tespit edilerek imha edilen İHA'nın ardından Pazar sabahı bir başka kimliği belirsiz İHA'nın güneybatı yönünden üsse yaklaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından yok edildiğini kaydetti.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre sözcü, iki olayın da hasara yol açmadığını ve hava üssünde normal işleyişin devam ettiğini bildirdi.

Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Rus Tümgeneral Aleksey Tsigankov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tespit edilen İHA'nın Lazkiye vilayetinin kuzeyinde yasadışı silahlı gruplar kontrolündeki bölgeden geldiğini belirtmiş, "yasadışı silahlı grupların çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki ateşkesi ihlale devam ettiğini" söylemişti.

DW/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptıYouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı
Boko Haram'dan kurtarılan kızlar hayata tutunmaya çalışıyorBoko Haram'dan kurtarılan kızlar hayata tutunmaya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı

YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı

ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

ABD'de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçak düştü!

İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti

İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti

Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir

Rusya'dan flaş açıklama: 1.7 milyon Suriyeli geri dönebilir

BM'den İsrail ve Hamas'a çağrı!

BM'den İsrail ve Hamas'a çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.