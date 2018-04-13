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Rusya: 'Suriye’deki Kimyasal Saldırıyı İngiltere Sahneledi'

13.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının, arkasında İngiltere’nin bulunduğu bir provokasyon olarak niteledi.Bakanlık, olayın İngiltere tarafından “sahnelendiğini ve yönetildiğini” öne sürdü

Rusya: 'Suriye’deki Kimyasal Saldırıyı İngiltere Sahneledi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırının, arkasında İngiltere’nin bulunduğu bir provokasyon olarak niteledi.Bakanlık, olayın İngiltere tarafından “sahnelendiğini ve yönetildiğini” öne sürdü.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, “İngiltere’nin bu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahiliyeti olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz” dedi.

Konaşenkov, Duma’daki hastanede görev yapan sağlık görevlilerinin açıklamalarını paylaştı. Bu açıklamalarda görevliler, ellerinde video kameralarıyla bir grup kişinin hastaneye girdiğini, hastaların kimyasal silahlarla vurulduğu şeklinde bağırdığını ve panik yarattığı belirtiyor. Görevliler, hastaların hiçbirinin kimyasal silah sonucu yaralanmadığını söylüyor.

Rus sözcü, İngiltere’nin bu provokasyona doğrudan dahil olduğu iddiasının ötesinde, bunu gösteren daha başka ayrıntı ya da delil paylaşmadı

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