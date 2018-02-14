Rusya Suriye’deki Paralı Askerlerini Tartışıyor

Rus parlamentosu, ordu adına çalışan özel güvenlik şirketlerine düzenleme getiriyor. Tasarı, Suriye’de Rus paralı askerlerinin ABD hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi.

İddialara göre Rus paralı askerleri, 7 Şubat’ta Deyrizor’da ABD destekli güçlere saldıran Suriye hükümet güçlerinin parçasıydı. ABD’nin karşılık vermesi sonucu en az 4 Rus vatandaşının öldüğü, bu sayının daha da fazla olabileceği öne sürülüyor.

Ancak 7 Şubat’ta yaşananlar ile ilgili ne Rus ne Amerikalı yetkililer bilgi veriyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rus kayıplarla ilgili bilgileri olmadığını söylerken, Kremlin de herhangi bir Rus askeri kaybını doğrulamıyor.

Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, çatışmada Rusya’nın kayıp verdiğinden Kremlin’in haberdar olmadığını açıkladı ve basında çıkan yanlış bilgilerle ilgili uyarı yaptı. Bazı yayın organları çatışmalarda çoğu Rus 200 kişinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı ise ordunun böyle bir çatışmaya karışmadığını, ABD hava saldırısında sadece Suriyeli 25 gönüllünün yaralandığını açıkladı.