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Rusya Suriye’deki Paralı Askerlerini Tartışıyor

14.02.2018 21:01 | Son Güncelleme

Rus parlamentosu, ordu adına çalışan özel güvenlik şirketlerine düzenleme getiriyor. Tasarı, Suriye’de Rus paralı askerlerinin ABD hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi

Rusya Suriye’deki Paralı Askerlerini Tartışıyor

Rus parlamentosu, ordu adına çalışan özel güvenlik şirketlerine düzenleme getiriyor. Tasarı, Suriye’de Rus paralı askerlerinin ABD hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi.

İddialara göre Rus paralı askerleri, 7 Şubat’ta Deyrizor’da ABD destekli güçlere saldıran Suriye hükümet güçlerinin parçasıydı. ABD’nin karşılık vermesi sonucu en az 4 Rus vatandaşının öldüğü, bu sayının daha da fazla olabileceği öne sürülüyor.

Ancak 7 Şubat’ta yaşananlar ile ilgili ne Rus ne Amerikalı yetkililer bilgi veriyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rus kayıplarla ilgili bilgileri olmadığını söylerken, Kremlin de herhangi bir Rus askeri kaybını doğrulamıyor.

Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, çatışmada Rusya’nın kayıp verdiğinden Kremlin’in haberdar olmadığını açıkladı ve basında çıkan yanlış bilgilerle ilgili uyarı yaptı. Bazı yayın organları çatışmalarda çoğu Rus 200 kişinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı ise ordunun böyle bir çatışmaya karışmadığını, ABD hava saldırısında sadece Suriyeli 25 gönüllünün yaralandığını açıkladı.

Resmi olarak teyit edilirse, 7 Şubat’ta Deyrizor’da yaşananlar, Rusya ve ABD arasındaki ilk doğrudan çatışma olarak kayıtlara geçebilir. Suriye’de ABD ordusunun Rusları öldürmesi hem Moskova hem Washington için “utanç kaynağı” olarak görülüyor ve uzun vadede ilişkilere zarar verebilir.

Resmi kayıplar düşük gösteriliyor

Esat rejimine destek veren Rusya’nın ordusu dışında binlerce vatandaşının da paralı asker olarak Suriye’de savaştığı belirtiliyor. Rusya’nın bu savaşçıların ölümünü açıklamadığı, böylelikle resmi kayıp sayısını düşük tutarak olumsuz tepkileri önlediği de iddialar arasında.

ABD destekli Kürt güçlerle İranlı milislerin de katıldığı Rusya destekli Suriye ordusu, petrol zengini Deyrizor bölgesinin kontrolü için rekabette. Ancak rejim güçlerinin, yıkıcı bir karşı saldırı riskine rağmen neden ABD destekli güçlerin elindeki petrol tesisine ilerlediği bilinmiyor.

Bazı uzmanlar, Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle, ABD destekli güçlerin içindeki Kürt unsurların Afrin’e kaydığını düşünerek, Suriye ordusunun böyle bir hamlede bulunmuş olabileceğini belirtiyor.

Suriye’de savaşan Rus paralı askerlerinin büyük bölümü, emekli albay Dmitry Utkin’e ait özel güvenlik şirketi Wagner’e bağlı. Utkin, Ukrayna’da ayrılıkçılara asker sağladığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde.

ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, dün yaptığı açıklamada F-15E saldırı jetlerinin, B-52 stratejik bombardıman uçaklarının, AC-130 askeri nakliye uçaklarını, Apache helikopterlerinin ve Reaper insansız hava araçlarının, saldırıya katıldığını açıklamıştı. Korgeneral Harrigian hava saldırıda ağır silah ve tankın yok edildiğini, öldürülen askeri personelin sayısının ise bilinmediğini söylemişti.

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