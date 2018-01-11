Rusya Suriye’deki Üslerine Düzenlenen Saldırının Peşini Bırakmıyor

Rus ordusu, Suriye'deki hava üslerine düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği insansız hava araçlarını (İHA) bir basın toplantısında sergiledi.
Cumartesi günkü saldırının 13 İHA ile düzenlendiğini söyleyen ordu yetkilileri, bunlardan yedisinin düşürüldüğünü, altısının da mecburi inişe zorlandığını açıklamıştı.
Ordu, saldırıdan herhangi bir ülkeyi doğrudan sorumlu tutmamış, ancak Savunma Bakanlığı, saldırı sırasında bir Amerikan istihbarat uçağının Akdeniz üzerinde uçmasını garip bir tesadüf olarak tanımlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili hiçbir iddiayı kabul etmedi.
Öte yandan yine Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava üslerine düzenlenen saldırıların ardında hangi ülkenin olduğunu tespit etmek için kullanılan patlayıcıların incelendiğini açıkladı. Bakanlık, ilk incelemeler sonucunda patlayıcıların Ukrayna ve adını açıklamadığı diğer ülkelerde yapıldığını belirtti.
Moskova, Suriye'deki Rus üslerine yönelik saldırıların ardından Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler üzerindeki kontrolünü arttırmasını istemişti.
Ordunun resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türk ordusuna mektup yollayarak bölgedeki isyancıların daha fazla saldırı düzenlemesini önlemek için İdlib'e gözlemciler yollamasını istediğini kaydetmişti.
İsyancılardan karşı saldırı
Öte yandan Suriye'de hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsyancı gruplar hükmet güçlerinin ülkenin kuzey batısındaki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yaklaşmasının ardından karşı saldırıya geçti. Birçok köyü işgal eden isyancılar çok sayıda kişiyi rehin aldı.
Devlet kanalına göre saldırı hükümet güçleri tarafından geri püskürtüldü.
Ebu Zuhur Hava Üssü 2015 yılından beri isyancıların kontrolünde.
Ekim ayının sonundan bu yana hava üssünü ele geçirmek hükümet güçlerinin en önemli hedefleri arasındaydı. Suriye kuvvetleri bu hedefe ulaşmak için başlattıkları operasyonda 160 köyü ele geçirdi. Operasyon ayrıca başkent Şam ve ülkenin en büyük kenti Halep'i birbirine bağlayan otoyolu da isyancılardan temizlemeyi amaçlıyor.
Siviller İdlib'e sığınıyor
Çatışmalar, başta İdlib olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin kuzeyde Türkiye sınırındaki daha güvenli bölgelere kaçmalarına neden oldu.
İdlib, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalardan kaçan sivillerle dolu. Vilayetin güney doğusundan yüzlerce sivilin İdlib'e akın ettiği, geçen ay da binlerce kişinin kaçtığı gelen bilgiler arasında.
IŞİD'e ait yayın kuruluşu Amaq, örgütün İdlib'in doğusunda Suriye birlikleriyle savaştığını duyurdu ve dört askeri esir aldığını gösteren bir video yayınladı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem de isyancıların hükümet güçlerinden çok sayıda köyü geri aldıklarını ve hükümet adına çarpışan 11 askerin esir alındığını doğruladı. Örgüt Başkanı Rami Abdurahman 16 isyancının çatışmalar sırasında öldüğünü belirtirken Suriye birliklerinden kaç kayıp verildiğiyle ilgili yorum yapmadı.
Hükümet kontrolündeki Suriye Merkez Askeri Medyası, Suriye birliklerinin saldırıyı geri püskürttüğünü ve militanların çok sayıda kayıp verdiğini bildirdi.
Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!
Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı
Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı
Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti
18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu
Başbakan Yardımcıları neye uğradıklarını şaşırdı!
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!
Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Okuyucu Yorumları 0 yorum