Rusya Suriye’deki Üslerine Düzenlenen Saldırının Peşini Bırakmıyor

Son Güncelleme 6 saat önce 11.01.2018 18:48 |6 saat önce

Rus ordusu, saldırıda kullanıldığını iddia ettiği insansız hava araçlarını bir basın toplantısında sergilerken, patlayıcı malzemelerin de hangi ülkede yapıldığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Rus ordusu, Suriye'deki hava üslerine düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği insansız hava araçlarını (İHA) bir basın toplantısında sergiledi. Cumartesi günkü saldırının 13 İHA ile düzenlendiğini söyleyen ordu yetkilileri, bunlardan yedisinin düşürüldüğünü, altısının da mecburi inişe zorlandığını açıklamıştı. Ordu, saldırıdan herhangi bir ülkeyi doğrudan sorumlu tutmamış, ancak Savunma Bakanlığı, saldırı sırasında bir Amerikan istihbarat uçağının Akdeniz üzerinde uçmasını garip bir tesadüf olarak tanımlamıştı. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili hiçbir iddiayı kabul etmedi. Öte yandan yine Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava üslerine düzenlenen saldırıların ardında hangi ülkenin olduğunu tespit etmek için kullanılan patlayıcıların incelendiğini açıkladı. Bakanlık, ilk incelemeler sonucunda patlayıcıların Ukrayna ve adını açıklamadığı diğer ülkelerde yapıldığını belirtti. Moskova, Suriye'deki Rus üslerine yönelik saldırıların ardından Türkiye'den Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler üzerindeki kontrolünü arttırmasını istemişti.

Ordunun resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türk ordusuna mektup yollayarak bölgedeki isyancıların daha fazla saldırı düzenlemesini önlemek için İdlib'e gözlemciler yollamasını istediğini kaydetmişti. İsyancılardan karşı saldırı Öte yandan Suriye'de hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsyancı gruplar hükmet güçlerinin ülkenin kuzey batısındaki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yaklaşmasının ardından karşı saldırıya geçti. Birçok köyü işgal eden isyancılar çok sayıda kişiyi rehin aldı. Devlet kanalına göre saldırı hükümet güçleri tarafından geri püskürtüldü. Ebu Zuhur Hava Üssü 2015 yılından beri isyancıların kontrolünde. Ekim ayının sonundan bu yana hava üssünü ele geçirmek hükümet güçlerinin en önemli hedefleri arasındaydı. Suriye kuvvetleri bu hedefe ulaşmak için başlattıkları operasyonda 160 köyü ele geçirdi. Operasyon ayrıca başkent Şam ve ülkenin en büyük kenti Halep'i birbirine bağlayan otoyolu da isyancılardan temizlemeyi amaçlıyor. Siviller İdlib'e sığınıyor