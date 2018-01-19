Rusya, Suriye’nin IT altyapısının düzeltilmesine yardımcı olacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA) - Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya'nın Suriye'ye IT (bilişim teknolojileri) altyapısının ve iletişim teknolojilerinin düzeltilmesi konusunda yardımcı olacağını duyurdu.
Nikiforov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Çoğu yasadışı olan silahlı birliklerin katılımcıları internet üzerinden militan topluyor ve terör propagandası internet üzerinden yayılıyor. Bizim bu eylemleri enformasyon alanında aşmak için güçlerimizi birleştirmemiz gerek. Bu işbirliği yasak bilgi yayılımını durdurmak için Rusya'nın tecrübelerini paylaşmaktan oluşabilir” dedi.
Bakan, bunun Suriye gibi bir ülkede istikrarın sağlanması için kritik olduğunun altını çizdi ve Rusya'nın teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.
Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak
Son dakika: '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili İstanbul Valisi'nden açıklama
'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!
Rus lider Putin buz gibi suya girdi!
Aşk vaadiyle işte böyle gasp etmişler
Dünyanın en gözde bekarı servetini böyle harcıyor!
Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!
Seks robotuyla buluşuyor, eşi hiçbir şey söylemiyor
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum