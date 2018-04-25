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Rusya Suriye’ye Gelişmiş Hava Savunma Sistemleri Satmayı Değerlendiriyor

25.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Rus ordusu, Suriye hükümetine gelişmiş hava savunma sistemi tedarik edeceği sinyali verdi. Bu hamle, Moskova’nın bu ay ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye yönelik hava operasyonunu kınamasının sonrasına denk geldi

Rusya Suriye’ye Gelişmiş Hava Savunma Sistemleri Satmayı Değerlendiriyor

Rus ordusu, Suriye hükümetine gelişmiş hava savunma sistemi tedarik edeceği sinyali verdi. Bu hamle, Moskova’nın bu ay ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye yönelik hava operasyonunu kınamasının sonrasına denk geldi.

Rus general Sergey Rudskoy, Rusya’nın Suriye’ye “yakında yeni füze savunma sistemleri” sağlayacağını açıkladı. Rudskoy’in açıklamasında tedarik edilecek silahların türü belirtilmedi ancak Rus medyasında Moskova’nın Suriye’ye yerden havaya fırlatılan S-300 tipi füze savunma sistemleri satmayı düşündüğü yönünde haberler çıkmıştı.

Üst düzey Rus yetkililer, Suriye’de bu ayki hava saldırılarından sonra, Moskova’nın 10 yıl önce Suriye’ye S-300 sistemi satmama yönünde verdiği sözü tekrar değerlendirebileceğini söyledi. ABD, Fransa ve İngiltere, 7 Nisan’da Doğu Guta’daki Duma kentinde Esat rejiminin sivil halka karşı kimyasal silah kullandığı şüphesi üzerine misillemede bulunmuştu.

Suriye’ye yenilenmiş hava savunma sistemleri transfer edilmesinin, komşu ülke İsrail’den saldırılar gelmesi riskini arttırabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye’nin İsrail’e karşı Rus yapımı hava savunma füzelerini kullanması halinde İsrail ordusunun buna karşılık vereceği yönünde uyarıda bulundu.

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