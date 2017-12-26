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Rusya: Tartus ve Hmeymim’de daimi birlikler oluşturulacak

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 12:03 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık (DHA) – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tartus ve Hmeymim'de daimi Rus birliklerinin oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

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