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Rusya, Tomahawk füzelerini inceleyip yeni savaş sistemleri geliştirecek

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Rus Radyoelektronik Teknolojiler şirketinin (KRET) Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Miheyev, Suriye'den Rusya'ya getirilen ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yapılan çalışmalarda edinilen veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni Rus elektronik savaş sistemlerinin geliştirileceğini söyledi.

Rusya, Tomahawk füzelerini inceleyip yeni savaş sistemleri geliştirecek

Suriye ordusu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da yaptığı saldırının ardından 2 adet patlamamış Tomahawk füzesi bulmuş ve bu füzeleri Rusya'ya teslim etmişti.

'TÜM VERİLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK'

Sputnik'e konuşan Miheyev, füzeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda yeni elektronik savaş sistemleri üretileceğini ifade etti. Miheyev "Yapılan füze saldırısı çerçevesinde, yeni çalışmalara yönelik teknik görevler için hazırlanılıyor. Çalışmalarda yeni elektronik savaş sistemleri protoripleri üretmemizde kullanılabilecek tüm veriler göz önünde bulundurulacak" dedi.

Sputnik'e konuşan Miheyev, füzeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda yeni elektronik savaş sistemleri üretileceğini ifade etti. Miheyev "Yapılan füze saldırısı çerçevesinde, yeni çalışmalara yönelik teknik görevler için hazırlanılıyor. Çalışmalarda yeni elektronik savaş sistemleri protoripleri üretmemizde kullanılabilecek tüm veriler göz önünde bulundurulacak" dedi.

HER AŞAMADA ETKİN MÜDAHALE

Miheyev, incelemelerde füzelerle ilgili seyir mesafesi gibi birçok bilginin edinilebileceğini belirtti ve "Bu parametreleri bilerek, füzelere her aşamada etkin bir şekilde müdahale edebileceğiz" ifadesini kullandı.

Miheyev, sistemlerin geliştirilmesinin 2-3 yıl alacağını ifade etti.

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Rusya rusya füzeleri savaş füze sistem Vladimir Miheyev Suriye ABD Amerika

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