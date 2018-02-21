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'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Bölgeden verdiği bilgilerle dikkat çeken akademisyen ve gazeteci Bora Bayraktar, Rusya'nın Sesi radyosundali Seyr-i Sabah programında yaptığı açıklamalarda Rusya’nın Türkiye’yi Suriye rejimi ile görüştürmeye çalıştığını dile getirdi.

'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e ilerleyişi sürerken haftanın en çok konuşulan konularından biri Suriye rejim güçlerinin PKK/PYD tarafından Afrin'e çağrılması oldu. Bu hareket, Rusya'nın Türkiye ile Suriye rejimini bir araya getirme çabaları olarak nitelendi. Bunun ardından Boğaz'dan geçen bir ABD gemisinden çekilen resimler de bu ülkenin Rusya'ya vermeye çalıştığı mesaj olarak tanımlandı. Gazeteci ve akademisyen Bora Bayraktar, tüm bu gelişmeleri Seyr-i Sabah programına yorumladı:

‘RUSYA, SURİYE VE TÜRKİYE'NİN ARASINI YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

"Şu anda dikkatler Afrin'de. Suriye rejimi oraya girecek mi girmeyecek mi tartışılıyor. Dün gece küçük bir grubun Suriye bayraklarıyla Afrin'e girdiği söylendi. PKK'nın direnç noktaları çöktüğü için savaşı durdurma çabalarının öne çıktığı görülüyor. Bir de Suriye rejiminin rahatsızlığı söz konusu. Sahaya bakınca Türkiye'nin farklı noktalardan ilerlemesi ve Afrin var. Eğer Türkiye Afrin'e varıp noktaları birleştirirse Suriye muhaliflerinin varlığını sürdürebilmesi anlamına gelecek. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esadlı Suriye'yi Türkiye'ye kabul ettirme çabası devam ediyor. Ruslar Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık yakmışken tekrar Suriye ile görüşülmesini istiyorlar. Bu meseleyi kapatmak istiyor Rusya. Türkiye ile Suriye'yi barıştırabilirlerse operasyon çok daha farklı bir noktaya gidecek. PKK'nin Suriye'yi davet etmesi ilişkileri farklı bir noktaya götürmek Suriye ile Türkiye'nin konuşmasını sağlamak için yapılmış gibi gözüküyor.

‘ABD BOĞAZDAN GEÇEN GEMİDEN ÇEKİLEN RESİMLE MESAJ VERİYOR'

ABD gemilerinin üçüncü köprü altından geçerken paylaştığı resimler son derece kışkırtıcı Rusya açısından. Daha önce Rus gemileri geçerken elleri silahlarında askerlerin resimleri paylaşılmıştı. Ciddi bir gerilim var. Sadece Suriye içinde değil, her yerde. ABD'li diplomatlar dışişleri bakanlığı etkisiz kaldığı için görevlerinden ayrılıyor. Ayrılırken (ABD Dışişleri Bakanı Rex) Tillerson'a da ayrılmalarını tavsiye eden yazılar yazıyorlar. Sanki Pentagon Türkiye ile varılan saikleri çok fazla önemsemiyor gibi görünüyor. Tüm bu bakış açılarıyla ABD gemilerinden çekilen ve paylaşılan fotoğraflar kesinlikle masum manzara fotoğrafları değil."

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Rusya Suriye Vladimir Putin Türkiye

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Esad la anlaşıp pyd-pkk saf dışı bırakılmalı,böylece abd nin tezgahı da yıkılır.Yoksa çok zarar göreceğimiz kesin...
putin çok iyi biliyorki türkiyenin dik duruşu devam ettiği sürece kendiside suriyede fazla duramayacak. onun için hem zaman kazanmak hemde duruşu esnetmek istiyor.
ilk defa aklı başında bir hareket yapmış oluruz. Aslında Esad ile birlik olup aradaki tüm unsurları temizleyip toprak bütünlüğü içerisinde suriye yi esad a bırakmak gerekiyor. Amerikalıların yetiştirdiği hainlere ne yapılacağına da Esad karar vermeli.
Rusya ya Güvenin. Rusya ile ortak sorunumuz. Batılı güçlerdir. Şu Rusya ya gereken önemi, gereken değeri verin. İlerde yanımızda olan bi Rusya bulamayacaksınız. Gücü ve kudreti yerindeyken Rusya ile birleşin. Osmanlı kurmak Hayal den öteye gitmez.
SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İSTENİYOR İSE ER-GEÇ BU GÖRÜŞME YAPILACAKTIR. ULUSLAR ARASI SİYASETTE KİŞİSEL KAPRİSLER İŞE YARAMAZ. KEMAL! İSTEDİ DİYE DEĞİL TABİ...
Esada terörist diyenler baştanberi en büyük hatayı yaptı ABD nin ekmeğine yağ sürdü. Kuzey Suriyede 11 yerde ABD üssü kuruldu, artık incirliğe gerek kalmadı
herşeyin bir zamanı var. türkiyeyi buna zorlayan sensin
Tamam Esedle görüşülsün.Ancak alınan yerlerde artık biz olmalıyız.Öyle ya da böye.
TÜRKİYE SURİYE SAVAŞINDA BAŞINDAN BERİ SÜRİYE HÜKÜMETİYLE BERABER HAREKET EDECEKTİ. O ZAMAN KUZEY SURİYEDE BU KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ TÜREMEZDİ VE GÜNEY SINIRIMIZ BU KADAR TEHLİKEDE OLMAZDI, 4 MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE'YE YERLEŞMEZDİ, EKONOMİMİZ ZAYIFLAMAZDI, ASKERİMİZ ELİN TOPRAKLARINDA ŞEHİT OLMAZDI. NE OLDU DA KARDEŞ ESAD DÜŞMAN ESAD OLDU, BOP UĞRUNA BUNLARA GEREK VARMIYDI.
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