'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e ilerleyişi sürerken haftanın en çok konuşulan konularından biri Suriye rejim güçlerinin PKK/PYD tarafından Afrin'e çağrılması oldu. Bu hareket, Rusya'nın Türkiye ile Suriye rejimini bir araya getirme çabaları olarak nitelendi. Bunun ardından Boğaz'dan geçen bir ABD gemisinden çekilen resimler de bu ülkenin Rusya'ya vermeye çalıştığı mesaj olarak tanımlandı. Gazeteci ve akademisyen Bora Bayraktar, tüm bu gelişmeleri Seyr-i Sabah programına yorumladı:
‘RUSYA, SURİYE VE TÜRKİYE'NİN ARASINI YAPMAYA ÇALIŞIYOR'
"Şu anda dikkatler Afrin'de. Suriye rejimi oraya girecek mi girmeyecek mi tartışılıyor. Dün gece küçük bir grubun Suriye bayraklarıyla Afrin'e girdiği söylendi. PKK'nın direnç noktaları çöktüğü için savaşı durdurma çabalarının öne çıktığı görülüyor. Bir de Suriye rejiminin rahatsızlığı söz konusu. Sahaya bakınca Türkiye'nin farklı noktalardan ilerlemesi ve Afrin var. Eğer Türkiye Afrin'e varıp noktaları birleştirirse Suriye muhaliflerinin varlığını sürdürebilmesi anlamına gelecek. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esadlı Suriye'yi Türkiye'ye kabul ettirme çabası devam ediyor. Ruslar Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık yakmışken tekrar Suriye ile görüşülmesini istiyorlar. Bu meseleyi kapatmak istiyor Rusya. Türkiye ile Suriye'yi barıştırabilirlerse operasyon çok daha farklı bir noktaya gidecek. PKK'nin Suriye'yi davet etmesi ilişkileri farklı bir noktaya götürmek Suriye ile Türkiye'nin konuşmasını sağlamak için yapılmış gibi gözüküyor.
‘ABD BOĞAZDAN GEÇEN GEMİDEN ÇEKİLEN RESİMLE MESAJ VERİYOR'
ABD gemilerinin üçüncü köprü altından geçerken paylaştığı resimler son derece kışkırtıcı Rusya açısından. Daha önce Rus gemileri geçerken elleri silahlarında askerlerin resimleri paylaşılmıştı. Ciddi bir gerilim var. Sadece Suriye içinde değil, her yerde. ABD'li diplomatlar dışişleri bakanlığı etkisiz kaldığı için görevlerinden ayrılıyor. Ayrılırken (ABD Dışişleri Bakanı Rex) Tillerson'a da ayrılmalarını tavsiye eden yazılar yazıyorlar. Sanki Pentagon Türkiye ile varılan saikleri çok fazla önemsemiyor gibi görünüyor. Tüm bu bakış açılarıyla ABD gemilerinden çekilen ve paylaşılan fotoğraflar kesinlikle masum manzara fotoğrafları değil."
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