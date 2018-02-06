Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus pilotun cenazesinin Rusya'da olduğunu ve cenazenin alınmasında Türkiye'nin yardımcı olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 3 Şubat tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde seyyar uçaksavar füze kullanılarak düşürülen ve pilot Roman Filipov’un hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’ye yardım için başvuru yapıldığı belirtilerek “Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de vurulan uçağımızla ilgili olarak Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunmuştur. Vurulan uçağımıza ait tüm parçaların toplanması için Türkiye’den yardım bekliyoruz. Bizim için en önemlisi sava uçağımızın motorunu bulup getirmek. Motordaki hasar incelenerek nasıl bir füze kullanıldığını tespit etmeyi amaçlıyoruz” dendi.