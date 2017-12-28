Rusya: Türkiye'nin Esad'ı suçlamasının yasal bir temeli yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı terörist olmakla suçlamasının yasal temeli olmadığını savundu.
Moskova'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Zaharova, ''Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı terörist olmakla suçlamasına gelince, Suriye Hükümeti temsilcileri Birleşmiş Milletler'de (BM) bulunuyor ve Suriye Hükümetini BM Genel Kurulu'nda temsil ediyor. Dolayısıyla ek değerlendirmeler ve deliller şöyle dursun bu tür suçlamaların hiçbir yasal temeli yok'' dedi.
Bilindiği üzere Erdoğan, Tunus ziyareti sırasında, "Esad devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Bir milyon insanın ölümünden sorumlu olan Suriye'nin başkanıyla nasıl geleceği kucaklayabiliriz, Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi?'' demişti.
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