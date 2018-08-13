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Rusya: Ulusal para birimiyle ticaret için hazırlık gerekiyor

13.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Moskova, Rusya ile ticarette ulusal para birimleri kullanmaya hazırlandıklarını açıklayan Erdoğan'ın sözlerine "sıcak bakıyoruz ancak detaylı hazırlık gerek" yanıtını verdi.

Rusya: Ulusal para birimiyle ticaret için hazırlık gerekiyor

Rusya, bütün ülkelerle ikili ticarette dolar yerine ulusal para birimini kullanmaya sıcak baktıklarını ancak bu fikir hayata geçirilmeden önce detaylı bir hazırlık gerektiğini açıkladı.

Moskova'nın bu açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Çin, Rusya ve Ukrayna ile ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapmaya hazırlandığı yönündeki beyanatının ardından geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili soruya, Rusya'nın bütün ülkelerle böyle bir anlaşma yapma gayretinde olduğu cevabını verdi. Peskov, konunun Türkiye ile Rusya arasındaki resmi görüşmelerde pek çok kez gündeme geldiğini söyledi.

Erdoğan Rize’de yaptığı konuşmada "En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız" demişti.

Türk Lirası, Dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 40 oranında değer kaybetti. Lira üzerindeki baskının artmasında başkanlık sistemine geçişten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve para politikalarına daha fazla müdahale etmesinden duyulan endişeler ve ABD ile Türkiye arasındaki siyasi gerginlik önemli rol oynuyor. Her fırsatta yüksek faiz oranlarına karşı olduğunu söyleyen ve Merkez Bankası üzerinde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Erdoğan, bankaların ucuz krediyle ekonomik büyümeyi teşvik etmesinden yana. Ekonomistler ise Lira'nın değer kaybetmesinin ancak faizleri arttırmak suretiyle önlenebileceğini belirtiyor.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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