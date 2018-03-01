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Rusya Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yeniden üye

01.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya'nın doping skandalı nedeniyle askıya alınan üyeliğiyle ilgili yasağı kaldırdı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping skandalı nedeniyle üyeliğini askıya aldığı Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'nda yarışan sporcularına yapılan son testlerin negatif çıktığını açıkladı. IOC, bunun üzerine Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini yeniden başlattığını duyurdu.

Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması nedeniyle, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılan 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan Rus atletler, olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak yarışmıştı.

Ancak bu sporculardan doping testlerini geçemeyen Aleksandr Kruşelnitski ve Nadezhda Sergeeva, Olimpiyatlar'dan diskalifiye edilmişti. Kruşelnitski'nin kazandığı bronz madalya da geri alınmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, geçen Pazar yaptığı açıklamada, Pyeongchang'da yarışan diğer Rus sporcuların doping testlerinin negatif çıkması hâlinde Rusya'nın üyeliğinin otomatik olarak yeniden başlatılacağını bildirmişti.

IOC, söz konusu testlerin negatif çıkması üzerine de Rusya'ya verdiği sözü tutarak, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğine yönelik yaptırımı sonlandırdı.

Rus sporcular 17 madalya kazanmıştı

Rusya'nın üyeliği, 2014 yılında Soçi'de düzenlenen Kış Oyunları'nda dopingle mücadele programında "benzeri görülmemiş nitelikte sistematik bir manipülasyon" yaptığı gerekçesiyle Aralık 2017'de OIC tarafından askıya alınmıştı.

Pyeongchang'da 25 Şubat'ta sona eren 2018 Kış Olimpiyatları'na katılan 168 Rus sporcu, Rusya bayrağı altında değil, "Rusya'dan olimpik atletler" adıyla ve olimpiyat simgesini taşıyan bir bayrağın altında yarışmışlardı. Güney Kore'de toplam 17 madalya kazanan Rus sporcular, Norveç'in 39 madalyayla birinci, Almanya'nın 31 madalyayla ikinci, Kanada'nın ise 29 madalyayla üçüncü olduğu madalya tablosunda 13'üncü sırada yer almıştı.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/BÜ,CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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