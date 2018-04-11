Rusya ve ABD arasında Suriye gerilimi tırmanıyor

Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye ve çevresindeki durumun gözlendiğini belirtilerek Körfez'deki Amerikan donanmasına bağlı birliklerin faaliyetlerinin de kayıtlara geçirileceği ifade edildi.

İran'dan Suriye'ye destek

İran ise Suriye'deki müttefiklerine destek açıklaması yaptı.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Doğu Guta'ya yaptığı ziyaret sırasında devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "İran, Suriye'yi Amerika ve siyonist rejime karşı mücadelesinde destekliyor" dedi. Velayeti, "Yurtdışından gelecek her türlü saldırıda Suriye rejiminin yanında yer alacağız" dedi.

Trump'tan Suriye'ye saldırı sinyali

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin sinyalini vermişti. Trump, Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceği" ifadesine yer vermişti.

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Trump bir diğer paylaşımında ise "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını" belirterek "Bunun için hiçbir neden yok. Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?” ifadesine yer vermişti.