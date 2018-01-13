Rusya ve Çin'den Kore Yarımadası Görüşmesi

Reuters haber ajansında yer alan Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanı Yardımcıları Igor Morgulov ve Kong Xuanyou Moskova'da görüştü. , bölgedeki gerginliğin azaltılması için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında, bölgedeki gerginliğin azaltılması için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi ve iki diplomatın, ‘Kuzey Doğu Asya bölgesindeki gerginliğin, her iki tarafın da barışçıl girişimlerinin teşvik edilmesiyle azaltılması gerektiği' konusunda anlaştığı belirtildi.