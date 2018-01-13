HABER

Rusya ve Çin'den Kore Yarımadası Görüşmesi

13.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

Reuters haber ajansında yer alan Rus Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Moskova’da buluşan Rusya ve Çin Dışişleri Bakanı Yardımcıları, Kore yarımadasının güvenliği üzerine görüştü.

Reuters haber ajansında yer alan Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanı Yardımcıları Igor Morgulov ve Kong Xuanyou Moskova'da görüştü. , bölgedeki gerginliğin azaltılması için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında, bölgedeki gerginliğin azaltılması için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekildi ve iki diplomatın, ‘Kuzey Doğu Asya bölgesindeki gerginliğin, her iki tarafın da barışçıl girişimlerinin teşvik edilmesiyle azaltılması gerektiği' konusunda anlaştığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.