Rusya ve Çin’den Kuzey Kore Konusunda İtidal Çağrısı

Rusya ve Çin, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze faaliyetleri karşısında barışçıl bir çözüm bulunmasından yana oldukları mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kimsenin Kore Yarımadası'nda savaş görmek istemediğini belirtti ve "Umarım Amerika durumu çözmek için askeri yaklaşım sergilemeyi düşünmüyordur” diye konuştu.
Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü Hua Chunying ise Kore Yarımadası'ndaki gerilimi düşürmek için tüm ülkelerin itidalli davranmaları, inisiyatif alarak yapıcı olmaları gerektiğini söyledi.
Çin ayrıca yeni BM yaptırımlarının ülkedeki insani duruma ve normal ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisinin olmayacağını kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi Cuma günü oybirliğiyle Kuzey Kore'den ithal edilen benzin ve dizel yakıt miktarına sınırlama getirmiş, Kuzey Kore'den yasa dışı şekilde yasaklanmış ürünler taşıyan gemilere yönelik incelemeleri sıkılaştırma kararı almıştı.
Karar ayrıca BM ülkelerinden Kuzey Koreli çalışanları iki yıl içinde ülkelerine göndermelerini öngörüyor; böylece Kim Jong Un hükümetinin, düzenli gelir kaynağını kesmeyi hedefliyor.
Amerika, 80 bin Kuzey Koreli'nin Çin'de, 30 binin ise Rusya'da çalıştığını düşünüyor.
Pyonyang: "Karar savaş nedeni”
Yaptırımları reddeden Kuzey Kore ise kararı "savaş nedeni” olarak değerlendirdi ve alınan önlemlerin tam ekonomik abluka anlamına geldiğini söyledi.
"Ağır bedel ödeyecekler”
Kuzey Kore Haber Ajansı "ABD güven içinde yaşamak istiyorsa, düşman politikasını bir kenara bırakmalı ve nükleer silahlara sahip bir ülkeyle birlikte var olmayı öğrenmeli” denildi. Ayrıca kararı destekleyen tüm ülkelerin de ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulunuldu.
Kuzey Kore'ye uygulanan önceki BM yaptırımları ülkeyi balistik füze denemeleri yapmaktan ve nükleer silah geliştirme çabasından vazgeçirmemişti.
Pyonyang, nükleer emellerinden ancak Amerika'nın Kore Yarımadası ve yakınındaki askeri varlığına son vermesi koşuluyla vazgeçeceğini söylüyor. Amerika ise bunu reddediyor.
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