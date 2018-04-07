Rusya ile İngiltere arasında yeni kriz: Kediye ne oldu?

Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın Salisbury kentinde 4 Mart günü bir bankta baygın halde bulunması sonrasında, baba-kızın evi inceleme yapıldıktan sonra mühürlenmişti. İngiltere Rusya’yı eski ajanı zehirlemekle suçlarken, Batılı ülkeler ile Rusya arasında son yılların en büyük diplomatik krizi patlak vermişti. Siyah İran kedisi ile iki Gine domuzunun ise bu sırada mühürlü evde kaldığı ortaya çıkmıştı.

ZAHAROVA: ÖNEMLİ GÖRGÜ TANIKLARI YOK EDİLDİ



İngiliz Dışişleri’nin açıklamasında Gine domuzlarının susuzluktan öldüğü, kedinin ise stres altında ve aç bir halde bulunduktan sonra bir veterinerde zorunlu olarak uyutulduğu belirtildi. Rusya ise ajan ve kızının evlerinin önünde zehirlendiği yönündeki suçlamanın ardından, şimdi bu ev hayvanlarının durumu konusunda İngiltere’ye baskı yapıyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova konuyu ilk kez gündeme getirdiği açıklamasında, “Canlı organizmalardan söz ediyoruz ve evde zehirli bir gaz kullanıldıysa, onların da etkilenmiş olması gerekir” dedi.

Zaharova bu iddiasını bugün bir adım ileri götürerek, Facebook sayfasından paylaştığı mesajda İngiltere’yi önemli kanıtları yok etmekle suçladı. Rus sözcü, “Görünüşe göre Skripal’in hayvanları artık yaşamıyor. İlk bakışta ‘önemli görgü tanıklarının ortadan kaldırıldığını’ söylemek bir şaka gibi görünebilir. Ancak Skripallerin evinde kullanılmış olabilecek kimyasal bir madde göz önünde bulundurulduğunda, onlar gerçekten önemli tanıklar” dedi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği Twitter’dan yaptığı açıklamada kedi ve Gine domuzlarının durumu ve yeri konusunda bilgi talep ederken, ülkenin BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da BM Güvenlik Konseyi’nde şu tepkiyi gösterdi: “Bu hayvanlara ne oldu? Neden kimse onlardan söz etmiyor. Onların durumu da önemli kanıtlar içeriyor.”