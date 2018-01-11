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Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 08:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye sınırına sıfır noktada 3 bin 900 kilometrekarelik alanı işgal ederek terör adasına dönüştüren PKK’nın varlığını bitirme amaçlı harekât hazırlıkları sürüyor.

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Astana sürecinde İran ve Rusya’nın Afrin konusunda Türkiye’ye, ‘inisiyatif sizde’ dediği bilgisine ulaşıldı. Astana görüşmelerini takip eden ve Rus heyeti ile birebir görüşmeler yaptığını söyleyen Suriyeli uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Besil el-Hac Casim, 2017 Eylül ayının son haftasında yapılan 7. Astana toplantısında İran ve Rusya’nın bu kararını Türk heyetine ilettiğini anlattı. Afrin’e yapılması planlanan harekâtta yaşanan gecikmenin ABDkaynaklı olduğunu belirten Casim, şunları söyledi:

İNİSİYATİF ANKARA’DA

“Afrin ve İdlib konusunda Türkiye en az 3 ay kaybetti ve her geçen gün Türkiye’nin aleyhine işliyor. ABD şantajları ve engellemeleri sonucu TSK, Afrin’e müdahale konusunda oyalandı. Astana’da Rus yetkililer, PKK’ya ‘Tel Rıfat’tan başlayarak bölgeyi sahiplerine teslim edin’ dediklerini ancak örgütün devreye ABD’yi soktuğunu bana anlattı. Şu an Münbiç, Tel Abyad, Tel Rıfat ve Afrin konusunda Türkiye doğrudan ABD ile görüşüyor. Rusya ve İran inisiyatifi tamamen Ankara’ya bıraktı. Astana’da İran, Esed’i Afrin konusunda tepkisiz kalmaya ikna garantisi verdi. Ancak Esed ve PKK arasında birtakım gizli ve karanlık ittifaklar var. Rejimin son İdlib saldırıları Afrin konusunda dikkatleri dağıtmak ve Türkiye’yi zor duruma düşürmek içindir. Esed’e Türkiye’yi sıkıştırma amaçlı bu saldırılar konusunda bazı Körfez ülkeleri de aktif destek veriyor.”

GÜVENCE ALDILAR

Aralarında Afrin’in de bulunduğu ve PKK tarafından tek taraflı kanton ilan edilen 5 bölgede 19 Ocak tarihinde yapılacak seçimler, ABD direktifiyle iptal edildi. Kandil’den yönetilen terör örgütüne 35 bin kişilik ordu kurduran ABD, yakın zamanda ilan etmeye hazırlandığı ‘Birleşik Kuzey Suriye Federasyonu’na Afrin’i de dahil ederek Türkiye’nin askeri müdahalesine engel olmayı planlıyor. ABD’nin Afrin’i de korsan sınırlara dahil etme çabası terör örgütünün Afrin’deki sözde sorumlularından Ahmed Hedro tarafından da örgüt mensuplarına yönelik yaptığı konuşmada açıkça dile getirildi. Terör elebaşısı, Türkiye’nin muhtemel Afrin operasyonu konusunda ABD’den himaye sözü aldıklarını, herkesin rahat olması gerektiğini ve Afrin’i terk etmeyi düşünmediklerini belirtti.

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!
Dışişleri'nden Rusya ve İran'a kritik çağrı: Durdurun!
Rus basını: Suriye'deki üsse saldırıda yedi Rus uçağı imha edildi

Kaynak: Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
Rusya PKK İRAN Astana Afrin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar .amma yersen KANDIRILDILAR ihaneti orttuler
aynı yorumu her habere yazmayın ya propaganda mı bu yada her olaya bakış açısı aynımı
BİR ÜLKE KENDİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN UNSURLARI VURUP YOK EDEMİYORSA O ÜLKE Yİ YÖNETENLERE YAZIKLAR OLSUN İSRAİL KİMSEYE SORMUYOR ADAM VURUP GEÇİYOR BİZİM YERİMİZDE İSRAİL OLSA İDİ TERÖR 84 YILINDA BAŞLADI 84 YILINDA DA BİTERDİ ACI GERÇEK BUGÜN DURUŞU İLE DALGA GEÇENLER NE YAPTILAR. RAHMETLİ ECEVİT SAVAŞ SEBEBİ SAYARIM DEMESİ ÜZERİNE SURİYEDEN APO İTİNİ ÇIKARTTILAR SONRA PAKETLEYİP VERDİLER RAHMETLİ ECEVİT 2000 YILINDA SON NOKTAYA GETİRDİ. HALA RUSYA AMERİKA İRAN İZİN VERECEK VURACAK CEK CAK LA BU İŞ OLAMAZ
Yeni şafak gazetesine bak yazdığı 10 haberden 9 yalan aynı gazete pemergenin kobaniye konvoylarla geçişini nasıl övüyor pyd eskortlugunda kaçıranlar süleyman şah türbesi için zafer diyor yani istedikleri yere TÜRK milletini çekerek itina ile ıhanet ama KANDIRILDIM diyerek ihanetini örtbas ediyorlar
amerikayı bitirmeden terörü bitiremezsiniz.
Karar sayılmaz bu inisiyatif.. Yani Afrin, Pyd kantolarında biz elimizden gelenim yaptık ama taşın altın hep Abd çıktıyor. Esad’da yerinde durmuyor oda pyd Türkiye kış karşı kışkırtıyor.. Sen ne yaparsan yap Ankara hayatta bol şans diyorlar..
peki bu sıfır 3 bin 900 kilometrekare olan alanı kimin askeri temizledide onlara bıraktı..yazık benim mehmetçiğime
Ortadoğuda kan ve göz yaşının sebebi pkk ve abd ortaklığındaki haçlı ordusunda öleceklerden pkk ve abd sorumludur türkiyedki kurd lerden bu haclı ordudu icinde cocukları bulunanlar acil cocouklarını cekmeleri icin gerekecek zamanları kalmadı yakında imha başlayacağından ölecklerden türkiye sorumlu değildir.. savaş 1 ay sürecek tüm sınırı yakmak icin manyetik silahlarda yola cıkarıldı..
erdoğan ve bahçeli butun siyasetini kürtlerin kazanimlarina karşi erdekslemiş onun için orta doğuda hiç söz hakki kalmamiş ve gittikçede etkinliğini yitiriyor pyd nin askeri gucu yuzbinleri bulmuş
amerikan bayrağı önünde secdeye kapanıp washington rızası için var olan akepeyi bitirmeden pkk'yı bitiremezsin bu ülkede hiçbir terör örgütünü bitiremezsin çünkü teror olmazsa akepenin kendi hastalikli ideolojisini yayabilmek icin kullanacağı araçlar icin bahanesi olmaz...
katar arabistan israil para veriyordu o zaman gıkımız çıkmıyordu şimdi para verende yok bütçe açığını kapatacak zarrabta yok belki bir gece ansızın idlibe şama israile girebiliriz hah ha hah ha akape hazır mhp hazır koyunlar hazır
AKP zamanında müdahale etmedi ancak nedenleri var onların derdi vatan savunması değil seçim kazanmak. Seçim zamanı müdahale ederek bu konuyu seçim malzemesi yaparak oldubitti ile seçim kazanma planları yapıyor AKP'nin üst aklı.
Manşet güzel fakat el altından yapılanları son bir hafta içerisinde yabancı medyadan takip edin göreceksiniz..Bu yapılanların hepsi laftan ibaret icraatta tık yok maalesef...
işid sürye yi ırak ı işgal edip yüzbinlercede insanı öldürdüğünde kimsenin gıkı çıkmadığı gibi birileri ellini avuşturup altan altan sevinyorlardı, işte o zaman işidi, oso yu nusra yı pkk yı pyd yi temizlerdin ama artık teror örgütleri her kes safını belirlemiş her birinin arkasında bir ülke var.
rte el pençe divan durmuş girebilirmiiz diye izin bekliyor. 1 SENEDİR OPERASYON HAZIRLANIYOR. ABD ORAYI TERÖR YUVASI YAPMAYI PLANLIYOR İZİN Mİ VERİR. BİRİLERİ ARTIK AYŞEYİ TATİLE ÇIKARACAK CESARETİ BULMASI LAZIM. 35 BİN İT OLUŞMUŞ RESMEN BİR ÜLKENİN ORDUSU KADAR + 4 BİN TIR SİLAH ALDILAR. BİZİMKİLER 1 SENEDİR HAZIRLANIYOR. İŞTE ÜLKE KORKAK RTE VE KUKLA OYUNCU GENELKURMAYLA YÖNETİLİYOR. BİRDE KALKMIŞ KIBRISA HAREKAT DÜZEMLEYİP KURTARAN RAHMETLİK ECEVİTE DİL UZATIP İCAZET ALDI DERLER. RTE DİREK İCAZET BEKLEDİĞİ YAZIYOR HABERDE.
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