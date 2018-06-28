Rusya ve Türkiye İlişkileri Hangi Seviyede?

2015’te Türk jetlerinin Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesiyle kopma noktasına gelen Rusya-Türkiye ilişkileri, Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan rapora konu oldu. “Karadeniz ile Güney Kafkasya’da Rusya ve Türkiye” başlıklı raporda ilişkilerin onarıldığına dikkat çekilerek, “Bundan, Türkiye’nin ekseninin doğuya döndüğü şeklinde kesin bir hükme varılmamalı. Ankara’nın Karadeniz ve Güney Kafkasya’daki öncelikleri Moskova’nınkilerle ters düşmektedir” denildi. ICG’nin Türkiye Ofisi tarafından hazırlanan raporda, iki ülkenin bölgesel ihtilaflarını çözme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi; ”Rusya ve Türkiye’nin bölgenin ihtilaflarını çözme ihtimalleri düşük. Fakat düzelen ilişkilerini Karadeniz’de kazara oluşabilecek çatışmaları engellemeye, Kırım Tatarları’nın durumunu iyileştirmeye, Ermenistan-Azerbaycan diyaloğunu attırmaya ve bölgesel ihtilafların alevlenme riskini minimize etmeye yönelik adımlar atarak kullanabilirler.”

İki ülkenin Suriye’de eşgüdüm halinde çalışmalarına rağmen, Karadeniz ve Güney Kafkasya’da rekabet halinde oldukları ifade edilen raporda, ”İki ülke arasındaki rekabet, coğrafi olarak Rusya ile Türkiye arasında yer alan Karadeniz ve Güney Kafkasya bölgelerinde hala açık şekilde hissediliyor. Moskova’nın Kırım’a askeri yığınak yapması ve Karadeniz’deki güç projeksiyonu, Türkiye’nin Batı ile zayıflayan ilişkilerine rağmen Ankara'nın bu bölgede NATO’nun varlığını arttırmasına sıcak bakması sonucunu doğurdu. Rusya-Türkiye arasında Kafkasya’da yaşanan rekabet ise Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki husumete fazladan bir risk katmanı ilave etmektedir. Bu nedenle Moskova ile Ankara’nın bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne yönelik birlikte çalışma ihtimalleri oldukça düşüktür. Yine de iki ülke arasında ilişkilerin düzelmesi bölgede ortaya çıkan kıvılcımları söndürmekte ya da en azından ihtilafların alev alma riskini azaltmakta işe yarabilir” görüşüne yer verildi. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın Türkiye ile Batı arasındaki gerilimin bir sonucu olduğu belirtilirken, yakınlaşmanın ulaştığı boyut batılı ülkelerde Türkiye’nin NATO’ya bağlılığını sorgulamasına ve bazı yetkililer arasında Ankara’nın ekseninin kaydığı algısının ortaya çıkmasına neden olduğunun altı çizildi.