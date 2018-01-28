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Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 11:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı.

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Rusya Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Dışişleri Bakanlığı Soçi Suriye kongresi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
RUSLARLA İRANLA IRAKLA ÇİNLE DAİM İŞBİRLİĞİ VE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ RUSYANIN AFRİN OPERASYONUNA DESTEĞİ ÜZERİNE OTELLERİMİZDE RUSLARA ÖZEL KAMPANYALAR VB. DÜZENLENMELİ MİLLERLER ARASI KARDEŞLİK KAMPANYALARI DÜZENLENMELİ
Türkiye yaklasık yedı yıl once surıyenın abısıydı..... sımdı rusya abd uzerınden konusulan ve komsusunun abd ve rusya oldugu bır ulke oldu .... bence uzulunmesı gereken bır durum..... kırıp sonra tamır etmek yerıne kırmamaya ozen gosterılmesı dılegıyle.....
Eninde sonunda Ypg geri çekilecek, geri çekildiği yerde Suriye rejimi devreye girmeli. Bildiğim kadarıyla Suriye rejimi de Ypg'yi istemiyor. Teröristlerin kaçacak yeri kalmamalı.
afrini alıp işite yani öso ya teslim edecekler ve işıti yeniden hortlatacaklar
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